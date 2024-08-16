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Posted 16 августа, 09:48

Published 16 августа, 09:48

Modified 1 сентября, 03:52

Updated 1 сентября, 03:52

Власти предупредили об опасности для техники при подаче электричества в Приморье

Власти предупредили об опасности для техники при подаче электричества в Приморье

16 августа 2024, 09:48
Фото: 1MI
Сюжет
Прокуратура
Электроснабжение в Приморье восстанавливается, жителей предупреждают о возможных скачках напряжения.

После масштабного отключения электроэнергии, вызванного аварией на Приморской ГРЭС, в регионе началось поэтапное восстановление электроснабжения. Пресс-служба правительства Приморского края сообщает о постепенном возвращении электричества жителям.

Важное предупреждение

Власти региона обращают внимание приморцев на потенциальную опасность:

  • При включении энергоснабжения возможны резкие скачки напряжения.
  • Рекомендуется отключить все электроприборы от сети.
  • Эта мера поможет избежать выхода техники из строя.

Ситуация под контролем

Напомним, что ранее МЭС Восток сообщало о проведении необходимых мероприятий по восстановлению электроснабжения:

  • Выполняются переключения на энергообъектах.
  • Происходит поэтапная подача напряжения на объекты 500 кВ.
  • Осуществляется последовательное подключение потребителей.
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Прокуратура Приморского края продолжает контролировать ситуацию и призывает жителей сохранять спокойствие, опираясь только на официальные источники информации.

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