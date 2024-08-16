Власти предупредили об опасности для техники при подаче электричества в Приморье

Posted 16 августа, 09:48
Published 16 августа, 09:48
Modified 1 сентября, 03:52
Updated 1 сентября, 03:52
После масштабного отключения электроэнергии, вызванного аварией на Приморской ГРЭС, в регионе началось поэтапное восстановление электроснабжения. Пресс-служба правительства Приморского края сообщает о постепенном возвращении электричества жителям.
Власти региона обращают внимание приморцев на потенциальную опасность:
Напомним, что ранее МЭС Восток сообщало о проведении необходимых мероприятий по восстановлению электроснабжения:
Прокуратура Приморского края продолжает контролировать ситуацию и призывает жителей сохранять спокойствие, опираясь только на официальные источники информации.