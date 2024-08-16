Воду вернут в дома всех жителей Приморья после масштабного отключения — сроки

Posted 16 августа, 13:37
Published 16 августа, 13:37
Modified 16 августа, 13:43
Updated 16 августа, 13:43
Специалисты Примводоканала сообщили, что насосные станции запустили после того, как восстановилось электроснабжение на предприятии. Насосы заработали в разных районах.
Для того, чтобы водоснабжение в полной мере восстановилось по всем адресам во Владивостоке и пригороде, понадобится от четырех до шести часов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда электричество вернется в дома оставшихся потребителей Приморского края после масштабного аварийного отключения.