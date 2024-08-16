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Posted 16 августа, 13:37

Published 16 августа, 13:37

Modified 16 августа, 13:43

Updated 16 августа, 13:43

Воду вернут в дома всех жителей Приморья после масштабного отключения — сроки

Воду вернут в дома всех жителей Приморья после масштабного отключения — сроки

16 августа 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Вода
Из-за остановки насосов в дома многих жителей Приморья перестала поступать вода. Специалисты Примводоканала сообщили, что над восстановлением снабжения уже работают, подключение займет 4-6 часов.

Специалисты Примводоканала сообщили, что насосные станции запустили после того, как восстановилось электроснабжение на предприятии. Насосы заработали в разных районах.

Для того, чтобы водоснабжение в полной мере восстановилось по всем адресам во Владивостоке и пригороде, понадобится от четырех до шести часов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда электричество вернется в дома оставшихся потребителей Приморского края после масштабного аварийного отключения.

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