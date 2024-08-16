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Posted 16 августа, 13:30

Published 16 августа, 13:30

Modified 16 августа, 13:32

Updated 16 августа, 13:32

Блэк-аут позади: уже скоро свет вернется в дома всех жителей Приморского края

Блэк-аут позади: уже скоро свет вернется в дома всех жителей Приморского края

16 августа 2024, 13:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Свет
Системный оператор ДРСК подключил большую часть потребителей Приморья после аварийного отключения оборудования на Приморской ГРЭС. Полностью восстановить электроснабжение обещают в течение 1-1,5 часов.

В Приморском крае начали восстанавливать электроснабжение после масштабного отключения.

Специалисты Дальневосточной региональной сетевой компании сообщили, что в Приморье специалисты уже провели аварийные работы и вернули свет в дома большинства жителей Приморья.

По информации источника «Восток-Медиа», по состоянию на 21:00 электричества еще не было в некоторых жилых домах во Владивостоке и Славянке. Сотрудники ДРСК сообщили, что работы продолжаются, и свет скоро дадут всем.

«По команде системного оператора ДРСК подключила большую часть потребителей Приморья после аварийного отключения оборудования на Приморской ГРЭС. Во Владивостоке энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями продолжают подключение оставшейся части потребителей», — сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» в пресс-службе снабжающей компании.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения составит приблизительно 1-1,5 часа.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что свет вернется в дома жителей Приморья до конца суток.

Свет вернется во все дома Приморья до конца этих суток — правительство
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