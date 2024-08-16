Возможны подтопления: сильные порывы ветра и жуткие ливни ожидаются в Приморье

Posted 16 августа, 02:34
Published 16 августа, 02:34
Modified 16 августа, 02:36
Updated 16 августа, 02:36
По данным «Примгидромета», активный атмосферный фронт спровоцирует сильные грозовые ливни и порывистый ветер. Осадки обрушатся на край 19 августа и продолжат властвовать до утра 20 августа.
«На фоне высокой водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются локальные подъемы уровней воды в реках на 0,3-1,0 метр. Возможны подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком», — отметили специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода испортится в Приморском крае в ближайшее время.