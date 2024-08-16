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Posted 16 августа, 02:34

Published 16 августа, 02:34

Modified 16 августа, 02:36

Updated 16 августа, 02:36

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Возможны подтопления: сильные порывы ветра и жуткие ливни ожидаются в Приморье

16 августа 2024, 02:34
Фото: 1MI.

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае

Сюжет
Погода
Активный атмосферный фронт принесет страшные осадки в Приморский край. Синоптики прогнозируют подтопления, так как земля еще не высохла после предыдущего удара стихии.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили об ухудшении погоды.

Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение
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По данным «Примгидромета», активный атмосферный фронт спровоцирует сильные грозовые ливни и порывистый ветер. Осадки обрушатся на край 19 августа и продолжат властвовать до утра 20 августа.

«На фоне высокой водности и переувлажнения бассейнов рек ожидаются локальные подъемы уровней воды в реках на 0,3-1,0 метр. Возможны подтопления пониженных территорий ливневым и склоновым стоком», — отметили специалисты.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что погода испортится в Приморском крае в ближайшее время.

Ливни, грозы и сильный ветер: непогода вот-вот обрушится на Приморский край
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