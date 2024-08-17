Оставила покалеченного ребенка: автоледи на «Крузаке» скрылась с места ДТП в Приморье

Posted 17 августа, 03:55
Published 17 августа, 03:55
Modified 17 августа, 03:57
Updated 17 августа, 03:57
В Находке автомобилистка сбила ребенка на «зебре» и скрылась с места преступления, сообщает пресс-служба МВД. Женщина на Toyota Land Cruiser Prado переехала школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего покинула место ДТП.
Горожанку нашли благодаря записям камеры видеонаблюдения, на которых были видны марка и госномер машины.
В результате аварии девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.
По факту инцидента возбудили административное дело: нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также автоледи запрещено управлять транспортом в течение 12 месяцев.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезную аварию на федеральной трассе Приморья спровоцировал хабаровчанин.