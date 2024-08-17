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Posted 17 августа, 03:55

Published 17 августа, 03:55

Modified 17 августа, 03:57

Updated 17 августа, 03:57

Женщина на джипе переехала девочку на «зебре» и покинула место аварии в Приморье

Оставила покалеченного ребенка: автоледи на «Крузаке» скрылась с места ДТП в Приморье

17 августа 2024, 03:55
Фото: 1MI.

Женщина на джипе переехала девочку на «зебре» и покинула место аварии в Приморье

Сюжет
Автомобиль
В Приморском крае произошло дорожное происшествие с участием школьницы. Водитель поспешила удалиться с места инцидента, оставив пострадавшую девочку.

В Находке автомобилистка сбила ребенка на «зебре» и скрылась с места преступления, сообщает пресс-служба МВД. Женщина на Toyota Land Cruiser Prado переехала школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего покинула место ДТП.

Горожанку нашли благодаря записям камеры видеонаблюдения, на которых были видны марка и госномер машины.

В результате аварии девочка получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.

По факту инцидента возбудили административное дело: нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также автоледи запрещено управлять транспортом в течение 12 месяцев.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезную аварию на федеральной трассе Приморья спровоцировал хабаровчанин.

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