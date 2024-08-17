Пожилой мужчина обокрал пенсионерку в Приморье

Потерпевшая вышла во двор дома с пакетом и деньгами и села на лавочку. Она решила дождаться кого-то из соседей, чтобы обратиться с просьбой, — сходить вместо нее в магазин. К женщине подсел ранее судимый приморец. Он, узнав о крупной сумме наличных, выхватил их из рук пожилой горожанки.