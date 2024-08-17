Пожилой мужчина обокрал пенсионерку в Приморье

Posted 17 августа, 04:48
Published 17 августа, 04:48
Modified 17 августа, 04:50
Updated 17 августа, 04:50
В Уссурийске 60-летний мужчина украл у 72-летней горожанки 5 000 рублей, сообщает пресс-служба полиции. Злоумышленник похитил купюру у пенсионерки, которая передвигается с помощью ходунков.
Потерпевшая вышла во двор дома с пакетом и деньгами и села на лавочку. Она решила дождаться кого-то из соседей, чтобы обратиться с просьбой, — сходить вместо нее в магазин. К женщине подсел ранее судимый приморец. Он, узнав о крупной сумме наличных, выхватил их из рук пожилой горожанки.
Подозреваемого нашли, он признался в содеянном. Правоохранители изъяли только часть похищенных денег, так как задержанный успел отовариться в местном магазине, — мужчина приобрел алкоголь и сигареты.
На мужчину возбудили уголовное дело за грабеж. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке повязали похитителя интернета.