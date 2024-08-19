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Posted 19 августа, 02:08

Published 19 августа, 02:08

Modified 19 августа, 06:31

Updated 19 августа, 06:31

«Чтобы маму обеспечить»: дети зарабатывают деньги изощренным способом в Приморье

«Чтобы маму обеспечить»: дети зарабатывают деньги изощренным способом в Приморье

19 августа 2024, 02:08
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Компания школьников открыла бизнес на парковке торгового центра во Владивостоке. Некоторые отнеслись скептически к заработкам детей, но большая часть приморцев отреагировала весьма положительно.

Дети устроили автомойку на одной из парковок дальневосточной столицы. Мальчики не только мыли фары и стекла машин, но и развлекали посетителей торгового центра.

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Жители Приморья высказались о заработках юных предпринимателей.

«У знакомой сын мыл стекла на парковке магазина в тайне от нее. Он хотел велосипед и решил не просить его у мамы. Мальчишка сам накопил на него. Принес деньги домой и попросился в магазин. Он еще сказал, что вырастит и откроет автомойку, чтобы мама ни в чем не нуждалась», — рассказала женщина из Спасска-Дальнего.
«Я была приятно удивлена, увидев какой они восторг испытывают, когда им дают деньги за работу. На такое поколение есть надежда», — отметила девушка из Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что иногда подростки трудятся не по собственной воле.

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