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Posted 17 августа, 04:26

Published 17 августа, 04:26

Modified 17 августа, 04:28

Updated 17 августа, 04:28

Доброта людей в ЕАО порадовала жителя Приморского края

«Учитесь, городские»: житель Приморья восхищен сельчанами в соседнем регионе — видео

17 августа 2024, 04:26
Фото: 1MI.

Доброта людей в ЕАО порадовала жителя Приморского края

Сюжет
Дети
Спокойная жизнь уточек в ЕАО изумила мужчину, который поделился хорошим отношением к живой природе в новых медиа. Населению Приморского края стоит быть добрее к братьям нашим меньшим, скандирует очевидец.

Приморец восхитился умиротворенностью в соседнем регионе. Сельчане в Еврейской автономной области с уважением относятся к уточкам на местном водоеме. Птицы комфортно себя чувствуют, так как никто не докучает им.

Важно отметить, в некоторых муниципалитетах Приморья пернатые нередко страдают от рук человека. В новых медиа «гуляет» видео, на котором неизвестные кидают камни в уток. К слову, достается даже рептилиям.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дети умудряются ловить рыбу там, где запрещено.

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#Видео#Дети#Владивосток#Рыбалка#Еврейская автономная область#Утки#Приморский край#Птицы#Живая природа#Приморье#Муниципалитеты
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