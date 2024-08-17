«Учитесь, городские»: житель Приморья восхищен сельчанами в соседнем регионе — видео

Posted 17 августа, 04:26
Published 17 августа, 04:26
Modified 17 августа, 04:28
Updated 17 августа, 04:28
Приморец восхитился умиротворенностью в соседнем регионе. Сельчане в Еврейской автономной области с уважением относятся к уточкам на местном водоеме. Птицы комфортно себя чувствуют, так как никто не докучает им.
Важно отметить, в некоторых муниципалитетах Приморья пернатые нередко страдают от рук человека. В новых медиа «гуляет» видео, на котором неизвестные кидают камни в уток. К слову, достается даже рептилиям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке дети умудряются ловить рыбу там, где запрещено.