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Posted 19 августа, 08:30

Published 19 августа, 08:30

Modified 19 августа, 08:32

Updated 19 августа, 08:32

Реки от дождя стекают по лестницам жилой многоэтажки в Приморье

Дождь полил прямо в подъезде жилого дома в Приморье — видео

19 августа 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney

Реки от дождя стекают по лестницам жилой многоэтажки в Приморье

Сюжет
Ливень
Жуткий ливень подмочил даже подъезд многоэтажки в Приморье. По лестницам начала течь вода, местами дождь идет почти так же, как и на улице.

В одном из городов Приморского края открылся удивительный портал. Прямо в подъезде полил сильный дождь. Вероятнее всего, люк на крышу остался открытым или начал протекать. Теперь в подъезде идет ливень и текут огромные ручьи.

Видео: Svodka25.

Лестничные водопады под крышей приморцы пока видели только в подземных переходах. Не хотелось бы, чтобы «горные реки» в подъезде их переплюнули.

Фото: Svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке полили сильные дожди. До этого ливни начались в Надеждинском районе.

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