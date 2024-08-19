Дождь полил прямо в подъезде жилого дома в Приморье — видео

Posted 19 августа, 08:30
Published 19 августа, 08:30
Modified 19 августа, 08:32
Updated 19 августа, 08:32
В одном из городов Приморского края открылся удивительный портал. Прямо в подъезде полил сильный дождь. Вероятнее всего, люк на крышу остался открытым или начал протекать. Теперь в подъезде идет ливень и текут огромные ручьи.
Лестничные водопады под крышей приморцы пока видели только в подземных переходах. Не хотелось бы, чтобы «горные реки» в подъезде их переплюнули.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке полили сильные дожди. До этого ливни начались в Надеждинском районе.