Дождь полил прямо в подъезде жилого дома в Приморье — видео

Реки от дождя стекают по лестницам жилой многоэтажки в Приморье

Сюжет Ливень

Жуткий ливень подмочил даже подъезд многоэтажки в Приморье. По лестницам начала течь вода, местами дождь идет почти так же, как и на улице.