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Posted 16 августа, 06:08

Published 16 августа, 06:08

Modified 16 августа, 06:10

Updated 16 августа, 06:10

Туристы продолжают наслаждаться пляжным отдыхом в Приморском крае

Тишь да гладь: опасные осадки не коснулись популярных пляжей Приморья — видео

16 августа 2024, 06:08
Фото: vostokmedia.com.

Туристы продолжают наслаждаться пляжным отдыхом в Приморском крае

Сюжет
Дождь
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах уже льет дождь, но побережье купается в лучах солнца, что радует отдыхающих.

Приморье готовится к интенсивным дождям и сильным ветрам. Более того, первые осадки уже ударили по некоторым районам, как и прогнозировали специалисты.

Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение
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Однако непогода не достигла тех, кто нежится под лучами солнца на берегу моря в Лазовском, Партизанском и Дальнегорском районах. По данным народного синоптика Руслана Юрковского, на востоке и южной половине края дожди маловероятны.

В Волчанце жара, сообщают новые медиа.

В Рудной пристани 23 градуса тепла и весьма солнечно.

В бухте Валентин тоже отличная синоптическая обстановка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых районах Приморья возможны подтопления из-за осадков.

Возможны подтопления: сильные порывы ветра и жуткие ливни ожидаются в Приморье
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