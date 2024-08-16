Тишь да гладь: опасные осадки не коснулись популярных пляжей Приморья — видео

Posted 16 августа, 06:08
Published 16 августа, 06:08
Modified 16 августа, 06:10
Updated 16 августа, 06:10
Приморье готовится к интенсивным дождям и сильным ветрам. Более того, первые осадки уже ударили по некоторым районам, как и прогнозировали специалисты.
Однако непогода не достигла тех, кто нежится под лучами солнца на берегу моря в Лазовском, Партизанском и Дальнегорском районах. По данным народного синоптика Руслана Юрковского, на востоке и южной половине края дожди маловероятны.
В Волчанце жара, сообщают новые медиа.
В Рудной пристани 23 градуса тепла и весьма солнечно.
В бухте Валентин тоже отличная синоптическая обстановка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых районах Приморья возможны подтопления из-за осадков.