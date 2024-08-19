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Posted 19 августа, 01:19

Published 19 августа, 01:19

Modified 19 августа, 01:21

Updated 19 августа, 01:21

Новая порция дождей ударит по Приморскому краю

Ливни и новое штормовое предупреждение: что ждет Приморье?

19 августа 2024, 01:19
Фото: Изображение Midjourney

Новая порция дождей ударит по Приморскому краю

Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидается усиление дождей с грозами и временное похолодание. Затем по краю ударит новая порция тропических ливней.

На наступившей неделе осадков будет ощутимо больше по сравнению с прошлой. С начала недели в Приморском крае пройдут сильные дожди с грозами из-за активных фронтальных разделов. В связи с этой угрозой в крае объявлено штормовое предупреждение, оно было опубликовано Примгидрометом 16 августа.

По данным метеорологов, температурный режим останется в пределах нормы: ночью будет +13…+20 °С, а на северо-востоке +7…+12 °С; днем же столбики термометров покажут +20…+28 °С.

К середине недели, 21 августа, фронт уйдет из Приморского края, что приведет к окончанию дождей. На смену фронтам придет континентальный антициклон с прохладным воздухом, температура понизится на несколько градусов. Днем температура составит +23…+30 °С.

В четверг и в ночь на пятницу на Приморье повлияет южный циклон (бывший тайфун JONGDARI), который принесет с собой сильные тропические дожди. Примгидромет опубликовал новое штормовое предупреждение. Температура вернется к значениям начала недели.

Во Владивостоке погода будет меняться практически каждый день. В понедельник днем начнется дождь, а температура поднимется до +25…+28 °С.

Ночью на следующий день дождь усилится, но к утру прекратится. Температура воздуха составит ночью +18…+20 °С, днем +21…+24 °С.

Среда, 21 августа, обещает быть без существенных осадков. Температура ночью опустится до +17…+19 °С, а днем поднимется до +23…+26 °С.

В четверг ожидаются сильные дожди и ветер. Ночная температура останется такой же, как и предыдущей ночью, днем немного похолодает.

В ночь на пятницу дождь закончится, выглянет солнце, и термометры покажут +24…+27 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро мощный циклон ударит по Приморью.

Успей на пляж: мощный циклон ударит по Приморскому краю в ближайшее время
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