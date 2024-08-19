Ливни и новое штормовое предупреждение: что ждет Приморье?

На наступившей неделе осадков будет ощутимо больше по сравнению с прошлой. С начала недели в Приморском крае пройдут сильные дожди с грозами из-за активных фронтальных разделов. В связи с этой угрозой в крае объявлено штормовое предупреждение, оно было опубликовано Примгидрометом 16 августа.