Ливни и новое штормовое предупреждение: что ждет Приморье?

Posted 19 августа, 01:19
Published 19 августа, 01:19
Modified 19 августа, 01:21
Updated 19 августа, 01:21
На наступившей неделе осадков будет ощутимо больше по сравнению с прошлой. С начала недели в Приморском крае пройдут сильные дожди с грозами из-за активных фронтальных разделов. В связи с этой угрозой в крае объявлено штормовое предупреждение, оно было опубликовано Примгидрометом 16 августа.
По данным метеорологов, температурный режим останется в пределах нормы: ночью будет +13…+20 °С, а на северо-востоке +7…+12 °С; днем же столбики термометров покажут +20…+28 °С.
К середине недели, 21 августа, фронт уйдет из Приморского края, что приведет к окончанию дождей. На смену фронтам придет континентальный антициклон с прохладным воздухом, температура понизится на несколько градусов. Днем температура составит +23…+30 °С.
В четверг и в ночь на пятницу на Приморье повлияет южный циклон (бывший тайфун JONGDARI), который принесет с собой сильные тропические дожди. Примгидромет опубликовал новое штормовое предупреждение. Температура вернется к значениям начала недели.
Во Владивостоке погода будет меняться практически каждый день. В понедельник днем начнется дождь, а температура поднимется до +25…+28 °С.
Ночью на следующий день дождь усилится, но к утру прекратится. Температура воздуха составит ночью +18…+20 °С, днем +21…+24 °С.
Среда, 21 августа, обещает быть без существенных осадков. Температура ночью опустится до +17…+19 °С, а днем поднимется до +23…+26 °С.
В четверг ожидаются сильные дожди и ветер. Ночная температура останется такой же, как и предыдущей ночью, днем немного похолодает.
В ночь на пятницу дождь закончится, выглянет солнце, и термометры покажут +24…+27 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что уже скоро мощный циклон ударит по Приморью.