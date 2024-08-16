Духоте конец: дожди придут в Приморье в ближайшие часы

Posted 16 августа, 02:14
Published 16 августа, 02:14
Modified 16 августа, 02:16
Updated 16 августа, 02:16
Последние несколько дней на территории Приморского края выдались теплыми, в четверг температура воздуха колебалась от +25 до +32 °С. На восточном побережье было прохладнее — от +22 до +23 °С. Осадков почти не было. Ночью на западе прошел короткий дождь с грозой, выпало от 4 до 12 мм осадков. На юго-западе была морось. Температура опустилась до +15…+22 °С.
В пятницу Приморский край будет находиться в зоне фронтального перехода, ожидаются дожди различной интенсивности, сообщили в Примгидромете. Максимальные температуры будут ниже, чем в четверг, на 1-2 градуса. В ночь на субботу фронт уйдет, дожди прекратятся. Минимальные температуры останутся на уровне прошлой ночи.
Днем в субботу, 17 августа, в основном без осадков, температура поднимется до +26…+32 °С, на восточном побережье будет около +19…+24 °С.
Ночью в воскресенье значительных осадков не ожидается, похолодает до +14…+20 °С. Днем придет новый атмосферный фронт и вызовет кратковременные дожди, температура воздуха достигнет +20…+25 на побережье и +25…+30 в центральных районах.
Из-за отсутствия продолжительных осадков и высоких температур в течение 7-8 дней средние температуры на большей части территории на 1-5 градусов превышали климатические значения для этого времени года, пожароопасность в крае повышена.
Во Владивостоке в четверг днем обошлось без осадков, при свежем ветре с юго-востока температура достигла +25…+28 °С. Ночью появился туман, началась морось, температура упала до +21…+22 °С.
В пятницу в городе будет облачно, временами возможен небольшой дождь, свежий ветер юго-восточный ветер. Температура днем поднимется до +22…+24°С.
Ближайшей ночью дождь закончится, ветер ослабнет, температура составит +19…+21 °С. В субботу днем после прояснений потеплеет до +23…+26 °С.
В воскресенье ожидается туман, возможна морось. Температура будет немного ниже, чем в субботу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.