Духоте конец: дожди придут в Приморье в ближайшие часы

Последние несколько дней на территории Приморского края выдались теплыми, в четверг температура воздуха колебалась от +25 до +32 °С. На восточном побережье было прохладнее — от +22 до +23 °С. Осадков почти не было. Ночью на западе прошел короткий дождь с грозой, выпало от 4 до 12 мм осадков. На юго-западе была морось. Температура опустилась до +15…+22 °С.