vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа, 02:14

Published 16 августа, 02:14

Modified 16 августа, 02:16

Updated 16 августа, 02:16

Осадки выпадут во многих районах Приморского края

Духоте конец: дожди придут в Приморье в ближайшие часы

16 августа 2024, 02:14
Фото: Изображение Midjourney.

Осадки выпадут во многих районах Приморского края

Сюжет
Погода
В Приморье в последние дни было жарко, до +32 °С, теперь духоте придет конец. В крае ожидаются дожди и краткосрочное похолодание.

Последние несколько дней на территории Приморского края выдались теплыми, в четверг температура воздуха колебалась от +25 до +32 °С. На восточном побережье было прохладнее — от +22 до +23 °С. Осадков почти не было. Ночью на западе прошел короткий дождь с грозой, выпало от 4 до 12 мм осадков. На юго-западе была морось. Температура опустилась до +15…+22 °С.

В пятницу Приморский край будет находиться в зоне фронтального перехода, ожидаются дожди различной интенсивности, сообщили в Примгидромете. Максимальные температуры будут ниже, чем в четверг, на 1-2 градуса. В ночь на субботу фронт уйдет, дожди прекратятся. Минимальные температуры останутся на уровне прошлой ночи.

Днем в субботу, 17 августа, в основном без осадков, температура поднимется до +26…+32 °С, на восточном побережье будет около +19…+24 °С.

Ночью в воскресенье значительных осадков не ожидается, похолодает до +14…+20 °С. Днем придет новый атмосферный фронт и вызовет кратковременные дожди, температура воздуха достигнет +20…+25 на побережье и +25…+30 в центральных районах.

Из-за отсутствия продолжительных осадков и высоких температур в течение 7-8 дней средние температуры на большей части территории на 1-5 градусов превышали климатические значения для этого времени года, пожароопасность в крае повышена.

Во Владивостоке в четверг днем обошлось без осадков, при свежем ветре с юго-востока температура достигла +25…+28 °С. Ночью появился туман, началась морось, температура упала до +21…+22 °С.

В пятницу в городе будет облачно, временами возможен небольшой дождь, свежий ветер юго-восточный ветер. Температура днем поднимется до +22…+24°С.

Ближайшей ночью дождь закончится, ветер ослабнет, температура составит +19…+21 °С. В субботу днем после прояснений потеплеет до +23…+26 °С.

В воскресенье ожидается туман, возможна морось. Температура будет немного ниже, чем в субботу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье объявили штормовое предупреждение.

Приморье под ударом стихии: объявлено штормовое предупреждение
Узнать подробнее
Читайте также:
Циклон принесет ливни и ветер в Приморье уже в ближайшие часыЛивни и жаркое солнце: погода на выходных встряхнет ПриморьеКонец страданиям: непогода покинет Приморье — когда
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Штормовое предупреждение#Дождь#Температура#Климат#Ветер#Приморский край#Осадки#Дожди#Приморье#Фронтальная зона#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика