vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 19 августа, 05:48

Published 19 августа, 05:48

Modified 19 августа, 05:50

Updated 19 августа, 05:50

Маленький ребенок провалился в яму в Приморском крае

Малыша спасали из огромной ямы в Приморском крае — видео

19 августа 2024, 05:48
Фото: 1MI

Маленький ребенок провалился в яму в Приморском крае

Сюжет
Туристы
Малыш провалился в яму в Приморье и громко звал на помощь. К нему подоспели неравнодушные люди.

Маленький олененок провалился в огромную яму на острове Аскольд и от испуга стал громко пищать. Проходившие недалеко от места туристы услышали, что кто-то звал на помощь.

Уже через несколько минут маленького оленя тянули наверх. Спасать его пришлось сразу всей группой. Один доставал и подталкивал олененка, а другой ловил малыша наверху. Своий подвиг отдыхающие сняли на видео, запись появилась в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о чудесном спасении «красотки» во Владивостоке.

«Сама не выбралась бы»: красотку спасли от смерти во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Пять человек спасены при пожаре во ВладивостокеОперацию по спасению котика во Владивостоке обсуждают жители ПриморьяИностранцы открыли стрельбу на Русском острове во Владивостоке — видео
#Общество#Видео#Спасение#Владивосток#Туристы#Приморский край#Приморье#Происшествия#Олень
Подпишитесь
Популярное