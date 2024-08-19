Малыша спасали из огромной ямы в Приморском крае — видео

Posted 19 августа, 05:48
Published 19 августа, 05:48
Modified 19 августа, 05:50
Updated 19 августа, 05:50
Маленький олененок провалился в огромную яму на острове Аскольд и от испуга стал громко пищать. Проходившие недалеко от места туристы услышали, что кто-то звал на помощь.
Уже через несколько минут маленького оленя тянули наверх. Спасать его пришлось сразу всей группой. Один доставал и подталкивал олененка, а другой ловил малыша наверху. Своий подвиг отдыхающие сняли на видео, запись появилась в сети.