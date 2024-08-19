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Posted 18 августа, 23:10

Published 18 августа, 23:10

Modified 18 августа, 23:12

Updated 18 августа, 23:12

Скалолаз пострадал при падении на Русском острове в Приморье

Мужчина сорвался со скалы во Владивостоке — видео

18 августа 2024, 23:10

Скалолаз пострадал при падении на Русском острове в Приморье

Сюжет
МЧС
Два жителя Приморского края спускались со скалы. Однако успешно добраться до конечной точки удалось лишь одному.

В дальневосточной столице на Русском острове два горожанина спускались по веревке со скалы. Однако только один добрался до цели благополучно. Второй скалолаз сорвался и упал на камни, сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели на лодке прибыли до места инцидента, подняли пострадавшего на плавсредство и оказали ему необходимую помощь. После чего приморца передали медикам.

Видео: mchs_official.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина пострадал, когда прыгнул в воду в районе мыса Тобизина на Русском острове во Владивостоке. Ныряльщик серьезно пострадал из-за того, что упал на мелководье.

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