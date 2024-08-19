Мужчина сорвался со скалы во Владивостоке — видео

Posted 18 августа, 23:10
Published 18 августа, 23:10
Modified 18 августа, 23:12
Updated 18 августа, 23:12
В дальневосточной столице на Русском острове два горожанина спускались по веревке со скалы. Однако только один добрался до цели благополучно. Второй скалолаз сорвался и упал на камни, сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели на лодке прибыли до места инцидента, подняли пострадавшего на плавсредство и оказали ему необходимую помощь. После чего приморца передали медикам.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина пострадал, когда прыгнул в воду в районе мыса Тобизина на Русском острове во Владивостоке. Ныряльщик серьезно пострадал из-за того, что упал на мелководье.