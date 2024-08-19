Создавая будущее: «Восточный Порт» инвестирует в развитие воспитанников детских садов

Posted 19 августа, 04:39
Published 19 августа, 04:39
Modified 19 августа, 04:41
Updated 19 августа, 04:41
На этот раз благодаря ему у воспитанников детского сада №49 в поселке Врангель Находкинского городского округа появились новые игрушки, скамейка, уличное игровое оборудование, обновлённая песочница и возможность полноценно играть в волейбол и баскетбол.
С многочисленными новыми игрушками детям точно будет некогда скучать. Теперь у малышей есть и развивающие игры, и куклы, и коляски, и машинки, и даже наборы для будущих врачей и поваров.
Прилегающая территория тоже преобразилась. Портовики завезли сюда новый песок и установили скамейку, игровую панель, брёвна и информационный стенд. Кроме того, здесь теперь создадут все условия для занятий командными видами спорта.
Также Фонд помог учреждению приобрести материалы, необходимые для проведения ремонтных работ.
Обеспечить каждому маленькому жителю мкр. Врангель счастливое и безопасное детство — основная цель программы социального развития «Дети», которую уже несколько лет реализует Фонд «Восточный Порт». В рамках программы «восточники» постоянно помогают учреждениям дошкольного образования становиться современнее, а ребятам — развивать свой интеллект, проявлять творческие и физические способности.
Только в этом году Фонд подарил детскому саду №65 во Врангеле гигантский конструктор GigaBloks, ДОУ №55 — персональные компьютеры, мониторы, мощные пылесосы и водонагреватели, а д/с №49 — «растущие» стулья для малышей.
Портовики регулярно снабжают дошкольные учреждения канцелярскими товарами, развивающими играми, мягкими игрушками и оборудованием для занятий, а также помогают с организацией ремонтных работ и заменой мебели.