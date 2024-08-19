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Posted 19 августа, 04:39

Published 19 августа, 04:39

Modified 19 августа, 04:41

Updated 19 августа, 04:41

Создавая будущее: «Восточный Порт» инвестирует в развитие воспитанников детских садов

Создавая будущее: «Восточный Порт» инвестирует в развитие воспитанников детских садов

19 августа 2024, 04:39
Фото: Пресс-служба АО «Восточный Порт»
Фонд социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» продолжает поддерживать дошкольные образовательные учреждения. Детские сады снабжают самым необходимым.

На этот раз благодаря ему у воспитанников детского сада №49 в поселке Врангель Находкинского городского округа появились новые игрушки, скамейка, уличное игровое оборудование, обновлённая песочница и возможность полноценно играть в волейбол и баскетбол.

Фото: Пресс-служба АО «Восточный Порт»

С многочисленными новыми игрушками детям точно будет некогда скучать. Теперь у малышей есть и развивающие игры, и куклы, и коляски, и машинки, и даже наборы для будущих врачей и поваров.

Фото: Пресс-служба АО «Восточный Порт»

Прилегающая территория тоже преобразилась. Портовики завезли сюда новый песок и установили скамейку, игровую панель, брёвна и информационный стенд. Кроме того, здесь теперь создадут все условия для занятий командными видами спорта.

Также Фонд помог учреждению приобрести материалы, необходимые для проведения ремонтных работ.

Фото: Пресс-служба АО «Восточный Порт»

Обеспечить каждому маленькому жителю мкр. Врангель счастливое и безопасное детство — основная цель программы социального развития «Дети», которую уже несколько лет реализует Фонд «Восточный Порт». В рамках программы «восточники» постоянно помогают учреждениям дошкольного образования становиться современнее, а ребятам — развивать свой интеллект, проявлять творческие и физические способности.

Фото: Пресс-служба АО «Восточный Порт»

Только в этом году Фонд подарил детскому саду №65 во Врангеле гигантский конструктор GigaBloks, ДОУ №55 — персональные компьютеры, мониторы, мощные пылесосы и водонагреватели, а д/с №49 — «растущие» стулья для малышей.

Портовики регулярно снабжают дошкольные учреждения канцелярскими товарами, развивающими играми, мягкими игрушками и оборудованием для занятий, а также помогают с организацией ремонтных работ и заменой мебели.

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