Эксперт: «Проект „Сухого порта“ поможет расширить возможности портов Приморья»

Posted 20 августа, 02:02
Published 20 августа, 02:02
Modified 21 августа, 06:25
Updated 21 августа, 06:25
Развитие транспортно-логистических возможностей продолжает оставаться краеугольным камнем развития экономики дальневосточных регионов. Особенно это касается Приморского края с его морскими портами, от возможностей которых зависят объемы торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Возможности же эти не безграничны в силу естественных причин, а потому развитие морских портов упирается в перспективы портов сухих. Порой буквально — так, проект компании «Сухой порт» (входит в группу компаний «Аква-Ресурсы») поможет существенно увеличить объем контейнерных перевозок в порты Приморья.
Ориентир — крупнейшие порты мира
Как поясняет заведующий кафедрой управления морским транспортом МГУ им. Г. И. Невельского, старший научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН Владимир Лазарев, сегодня каждый проект по расширению возможностей транспортной логистики будет положительно влиять на экономику края.
Связано это с физическими ограничениями морских портов — все они, от «Восточного» до «Находки», окружены жилой инфраструктурой и не могут расширяться. Вместе с площадью ограничиваются и возможности обработки грузов.
«Если бы в порт Владивосток вдруг зашел контейнеровоз класса 15 тысяч контейнеров — не самый, кстати, большой контейнеровоз, — то его просто некуда было бы выгрузить, потому что возможности порта не позволяют взять такое количество контейнеров одновременно. Поэтому любые транспортно-логистические центры, которые позволяют расширить возможности наших портов, помогают эту проблему решить. Вот и проект компании „Сухой порт“ как раз нацелен на решение этой задачи. Он расширяет площади хранения, переработки грузов, которых у портов сейчас нет», — рассказал эксперт.
Специалист отмечает, что технология сухих портов существует уже более 30 лет и в свое время помогла развитию крупнейших морских портов мира — Гамбурга, Шанхая и других. Проект ГК «Аква-Ресурсы» в Артеме развивается по тому же принципу.
За счет реконструкции станции Угловой и строительства почти трех километров новых путей не только увеличится пропускная железнодорожной сети Приморья, но и появится мультимодальный сервис, объединяющий ТЛЦ «Сухой порт» с морским портом АО «Далькомхолод».
Эффект для экономики края, таким образом, будет мультипликативным — вместе с ростом пропускной способности железной дороги увеличатся и логистические мощности, а вместе с ними и возможности морского терминала.
Стратегические инвестиции
Что еще важнее, все это стало возможным благодаря участию частного инвестора. Только в первый этап проекта ГК «Аква-Ресурсы» вложат миллиард рублей собственных средств. Еще полтора миллиарда будет направлено в рамках второго этапа.
По итогам всего проекта станция Угловая и ТЛЦ «Сухой порт» смогут принимать до четырех контейнерных поездов длиной 142 условных вагона в сутки, что эквивалентно около 350 тыс. TEU груза в год.
«Вообще ГЧП — это явление хорошо известное и хорошо проработанное, оно обычно дает неплохие результаты. У нас в Приморье оно проявляется еще довольно слабо, но вообще ГЧП в сфере логистики и транспорта всегда было перспективным, оно имеет множество примеров своего проявления. Поэтому то, что компания „Сухой порт“ сделала еще один шаг в этом направлении — это здорово. Для экономики Приморского края очень важно появление вот таких не только федеральных, но и местных частных инвесторов, готовых вкладывать миллиарды рублей в долгосрочные проекты», — уверен Владимир Лазарев.