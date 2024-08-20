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Posted 19 августа, 23:57

Published 19 августа, 23:57

Modified 19 августа, 23:59

Updated 19 августа, 23:59

Развлечения на локомотиве обернулись больницей для подростка во Владивостоке

Мальчик госпитализирован: ребенка ударило током на железной дороге в Приморье — видео

19 августа 2024, 23:57
Фото: dvtproc

Развлечения на локомотиве обернулись больницей для подростка во Владивостоке

Сюжет
Уголовное дело
Во Владивостоке юный горожанин решил прокатиться на поезде, но опасный досуг закончился госпитализацией и уголовным делом.

Во Владивостоке подросток залез на крышу вагона грузового состава и задел контактную сеть, после чего его ударило током, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

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Инцидент случился на станции Вторая речка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Пострадавший ребенок госпитализирован в медучреждение.

«Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», — отметили в надзорном ведомстве.

Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, заявили в прокуратуре.

Видео: dvtproc.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на железной дороге спасли щенка в Приморском крае.

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