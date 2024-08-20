Мальчик госпитализирован: ребенка ударило током на железной дороге в Приморье — видео

Posted 19 августа, 23:57
Published 19 августа, 23:57
Modified 19 августа, 23:59
Updated 19 августа, 23:59
Во Владивостоке подросток залез на крышу вагона грузового состава и задел контактную сеть, после чего его ударило током, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
Инцидент случился на станции Вторая речка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Пострадавший ребенок госпитализирован в медучреждение.
«Приморской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних», — отметили в надзорном ведомстве.
Также по факту происшествия возбуждено уголовное дело: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, заявили в прокуратуре.