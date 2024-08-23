26°C в море — идеально: по-летнему дождливая погода ожидается в Приморье

Posted 22 августа, 23:42
Published 22 августа, 23:42
Modified 22 августа, 23:44
Updated 22 августа, 23:44
По данным «Примпогоды», сегодня, 23 августа, в регионе будет весьма дождливо. Кое-где ударят грозы. Максимальный температурный фон составит 20 — 30 °C.
Во Владивостоке небольшие осадки выпадут с утра. К обеду умеренный ветер сменится сильным. Воздух прогреется до 27 — 29 °C.
В Уссурийске умеренной дождь ожидается тоже только утром. Ветер — умеренный. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 °C.
В Находке осадки тоже прогнозируются в первой половине дня. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до 28 — 30 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро жара придет в Приморский край.