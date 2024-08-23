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Posted 22 августа, 23:42

Published 22 августа, 23:42

Modified 22 августа, 23:44

Updated 22 августа, 23:44

Температура воздуха достигнет 30°C в Приморском крае

26°C в море — идеально: по-летнему дождливая погода ожидается в Приморье

22 августа 2024, 23:42
Фото: Изображение Midjourney

Температура воздуха достигнет 30°C в Приморском крае

Сюжет
Погода
Последний месяц лета нередко сопровождается осадками. Несмотря на атмосферный фронт, в Приморском крае сохраняется теплая погода и комфортная температура морской воды.

По данным «Примпогоды», сегодня, 23 августа, в регионе будет весьма дождливо. Кое-где ударят грозы. Максимальный температурный фон составит 20 — 30 °C.

Во Владивостоке небольшие осадки выпадут с утра. К обеду умеренный ветер сменится сильным. Воздух прогреется до 27 — 29 °C.

В Уссурийске умеренной дождь ожидается тоже только утром. Ветер — умеренный. Температура воздуха будет колебаться от 27 до 29 °C.

В Находке осадки тоже прогнозируются в первой половине дня. Ожидается умеренный северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до 28 — 30 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24°C;
  • Залив Находка — 22°C;
  • Залив Посьета — 26 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что совсем скоро жара придет в Приморский край.

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