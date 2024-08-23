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Posted 23 августа, 00:55

Published 23 августа, 00:55

Modified 23 августа, 00:57

Updated 23 августа, 00:57

Александр Захаров организовал спортивный праздник для юных жителей Уссурийска

Александр Захаров организовал спортивный праздник для юных жителей Уссурийска

23 августа 2024, 00:55
Фото: zspk.gov.ru
Сюжет
Парламент
Очередное мероприятие в рамках проекта «Детский спорт» состоялось в одном из микрорайонов города

Вместе со своим коллегой по Федерации кикбоксинга, чемпионом Дальнего Востока среди профессионалов Шамилем Вагабовым парламентарий приехал в сквер имени Кузьменчука. Однако из-за глобального отключения электроэнергии, которое в тот день произошло в Приморье, музыкальную аппаратуру подключить не удалось. Тем не менее, мероприятие прошло на позитивной волне. Поделив ребят на команды, гости провели для них веселые эстафеты. А в финале встречи все дети получили сладкие подарки.

Фото: zspk.gov.ru
«Междуречье — это динамично развивающийся район, с высокой плотностью населения, среди которого очень много детей. Приятно, что несмотря на некоторые сложности и отсутствие музыкального сопровождения, ребята участвовали в эстафете очень активно и с большим удовольствием. На прощание сказал им напутственные слова. Наша команда приняла решение о проведении на следующей неделе еще одного мероприятия в Междуречье, но уже с музыкой», — отметил краевой депутат, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров.
Фото: zspk.gov.ru

Напомним, Александр Захаров является куратором федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморского края. Проект направлен на формирование культуры здорового и спортивного образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта ремонтируются спортивные клубы и залы, открываются новые спортплощадки, проводятся многочисленные мероприятия. Развитие массовых видов спорта и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения — приоритетная задача «Единой России» в рамках реализации Народной программы.

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