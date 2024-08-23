Александр Захаров организовал спортивный праздник для юных жителей Уссурийска

Posted 23 августа, 00:55
Published 23 августа, 00:55
Modified 23 августа, 00:57
Updated 23 августа, 00:57
Вместе со своим коллегой по Федерации кикбоксинга, чемпионом Дальнего Востока среди профессионалов Шамилем Вагабовым парламентарий приехал в сквер имени Кузьменчука. Однако из-за глобального отключения электроэнергии, которое в тот день произошло в Приморье, музыкальную аппаратуру подключить не удалось. Тем не менее, мероприятие прошло на позитивной волне. Поделив ребят на команды, гости провели для них веселые эстафеты. А в финале встречи все дети получили сладкие подарки.
«Междуречье — это динамично развивающийся район, с высокой плотностью населения, среди которого очень много детей. Приятно, что несмотря на некоторые сложности и отсутствие музыкального сопровождения, ребята участвовали в эстафете очень активно и с большим удовольствием. На прощание сказал им напутственные слова. Наша команда приняла решение о проведении на следующей неделе еще одного мероприятия в Междуречье, но уже с музыкой», — отметил краевой депутат, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров.
Напомним, Александр Захаров является куратором федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморского края. Проект направлен на формирование культуры здорового и спортивного образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта ремонтируются спортивные клубы и залы, открываются новые спортплощадки, проводятся многочисленные мероприятия. Развитие массовых видов спорта и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения — приоритетная задача «Единой России» в рамках реализации Народной программы.