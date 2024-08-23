Лето продолжается: непогода покидает Приморье — в регионе становится жарко

Posted 23 августа, 00:00
Published 23 августа, 00:00
Modified 23 августа, 00:02
Updated 23 августа, 00:02
По данным портала «Маглипогода», на Приморье надвигался полярный фронт, переросший в циклон, который должен был нанести мощный удар по региону.
Однако сокрушительные осадки не достигли край. Сегодня, 23 августа, пройдут дожди, местами ожидаются сильные и грозовые. Но в течение дня синоптическая обстановка поменяется — станет жарно и дожди постепенно закончатся.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае морская вода прогрелась до 26 градусов тепла. Летняя погода вернулась в регион.