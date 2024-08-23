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Posted 23 августа, 00:00

Published 23 августа, 00:00

Modified 23 августа, 00:02

Updated 23 августа, 00:02

Летняя жара возвращается в Приморский край

Лето продолжается: непогода покидает Приморье — в регионе становится жарко

23 августа 2024, 00:00
Фото: 1MI

Летняя жара возвращается в Приморский край

Сюжет
Прогноз погоды
Жителям Приморского края повезло — циклон не набрал сокрушительной мощи, поэтому совсем скоро солнечная погода вновь порадует местное население.

По данным портала «Маглипогода», на Приморье надвигался полярный фронт, переросший в циклон, который должен был нанести мощный удар по региону.

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Однако сокрушительные осадки не достигли край. Сегодня, 23 августа, пройдут дожди, местами ожидаются сильные и грозовые. Но в течение дня синоптическая обстановка поменяется — станет жарно и дожди постепенно закончатся.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае морская вода прогрелась до 26 градусов тепла. Летняя погода вернулась в регион.

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