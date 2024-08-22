Шторм на море и усиление ветра: что принесет очередной циклон в Приморье?

Согласно прогнозам, циклон начнет оказывать влияние на погоду в регионе уже в ночь на 22 августа. Ожидаются сильные и очень сильные дожди, причем в некоторых местах уже выпало до 100 мм осадков за несколько часов. Также циклон спровоцирует шторм на море.