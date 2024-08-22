Шторм на море и усиление ветра: что принесет очередной циклон в Приморье?

Posted 22 августа, 02:00
Published 22 августа, 02:00
Modified 22 августа, 02:03
Updated 22 августа, 02:03
По данным портала «Маглипогода», 21 августа полярный фронт перерос в мощный циклон. Теперь жителей Приморья ожидает серьезное ухудшение погодных условий 22 и 23 августа. Надвигающаяся непогода принесет сильные дожди и штормовой ветер, создавая потенциально опасную ситуацию.
Согласно прогнозам, циклон начнет оказывать влияние на погоду в регионе уже в ночь на 22 августа. Ожидаются сильные и очень сильные дожди, причем в некоторых местах уже выпало до 100 мм осадков за несколько часов. Также циклон спровоцирует шторм на море.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 32°С жары ожидается в Приморском крае.