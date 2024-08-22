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Posted 22 августа, 02:00

Published 22 августа, 02:00

Modified 22 августа, 02:03

Updated 22 августа, 02:03

В ближайшее время ожидается ухудшение погоды в Приморском крае

Шторм на море и усиление ветра: что принесет очередной циклон в Приморье?

22 августа 2024, 02:00
Фото: 1MI

В ближайшее время ожидается ухудшение погоды в Приморском крае

Сюжет
Погода
Полярный фронт, переросший в мощный циклон, принесет интенсивные осадки в Приморский край. Более того, непогода поштормит море в регионе.

По данным портала «Маглипогода», 21 августа полярный фронт перерос в мощный циклон. Теперь жителей Приморья ожидает серьезное ухудшение погодных условий 22 и 23 августа. Надвигающаяся непогода принесет сильные дожди и штормовой ветер, создавая потенциально опасную ситуацию.

Согласно прогнозам, циклон начнет оказывать влияние на погоду в регионе уже в ночь на 22 августа. Ожидаются сильные и очень сильные дожди, причем в некоторых местах уже выпало до 100 мм осадков за несколько часов. Также циклон спровоцирует шторм на море.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 32°С жары ожидается в Приморском крае.

32°С жары и уменьшение влажности: когда ливни покинут Приморский край?
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