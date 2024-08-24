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Posted 24 августа, 12:38

Published 24 августа, 12:38

Modified 24 августа, 12:43

Updated 24 августа, 12:43

Межрегиональные соревнования по картингу среди детей прошли в Приморском крае

Скорость и экстрим: юные картингисты продемонстрировали мастерство в Приморье — фото

24 августа 2024, 12:38
Фото: vostokmedia.com

Межрегиональные соревнования по картингу среди детей прошли в Приморском крае

Сюжет
Дети
В Уссурийске приморские гонщики показали, на что способны. Более того, посостязаться в нелегком виде спорта приехали дети из другого региона.

Сегодня, 24 августа, в Уссурийске прошли соревнования по картингу — третий этап «Кубка Дружбы». На мероприятие съехались дети из разных городов Приморья, более того, в гонках участвовали ребята из Хабаровска.

Фото: vostokmedia.com

После состязаний гости получили заряд положительных эмоций от пенной вечеринки, которую устроили организаторы. Под задорную музыку поплясали все, — самые юные болельщики и даже их бабушки и дедушки.

Фото: vostokmedia.com

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