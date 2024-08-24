Скорость и экстрим: юные картингисты продемонстрировали мастерство в Приморье — фото

Posted 24 августа, 12:38
Published 24 августа, 12:38
Modified 24 августа, 12:43
Updated 24 августа, 12:43
Сегодня, 24 августа, в Уссурийске прошли соревнования по картингу — третий этап «Кубка Дружбы». На мероприятие съехались дети из разных городов Приморья, более того, в гонках участвовали ребята из Хабаровска.
После состязаний гости получили заряд положительных эмоций от пенной вечеринки, которую устроили организаторы. Под задорную музыку поплясали все, — самые юные болельщики и даже их бабушки и дедушки.