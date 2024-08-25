Политолог Павел Наливайко: Западу не хватает «козырей» для общения с Россией

Posted 25 августа, 00:23
Published 25 августа, 00:23
Modified 25 августа, 01:54
Updated 25 августа, 01:54
Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле Бурже в Париже 24 августа после выхода из своего частного самолета. Задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что из-за отсутствия модерации и недостаточного сотрудничества администрации мессенджера с властями в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений.
Российский МИД уже отреагировал на арест, сообщив, что посольство РФ во Франции предпринимает меры для разъяснения обстоятельств задержания. Однако, как подчеркивают представители Дурова, обращения о его задержании не поступало.
Ситуацию прокомментировал эксперт-политолог Павел Наливайко, который подчеркнул, что арест был предсказуемым, учитывая растущее влияние Telegram и актуальные политические условия как во Франции, так и в мире.
«Учитывая нынешнюю внешнеполитическую ситуацию и рост влияния Telegram по всему миру, арест Дурова был вопросом времени и страны, которая это сделает,» — отметил Наливайко.
По его словам, Франция сейчас находится в «перегретой внутриполитической» атмосфере, что может объяснять выбор именно этой страны для проведения операции.
«Нужно напомнить, что Дуров уже многие годы не посещал целый ряд стран, которые могли бы предъявить аналогичные обвинения. Почему именно Франция? Во-первых, в стране перегрета внутриполитическая ситуация. Мессенджер используется для общения вне поле зрения силовиков. Во-вторых, западу не хватает козырей для общения с Россией в рамках украинского кейса», — добавил специалист.
Политолог предполагает, что в условиях активных боевых действий на Украине, подобные инциденты могут стать инструментом давления на Россию.
«Не исключено, что в ходе СВО те же французы не оступились так, чтобы попасть к нам в плен», — подчеркивает Наливайко.
Тем не менее, важно отметить, что команда Telegram готова к подобным вызовам. Павел Дуров может столкнуться с серьезными последствиями, однако мессенджер продолжит функционировать, как и прежде.
«Очевидно лишь одно — история будет развиваться долго,» — отметил политолог.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что создатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров рассказал о выявленной уязвимости в мессенджере WhatsApp. По словам предпринимателя, через этот пробел в защите хакеры могут получить доступ ко всей информации, хранящейся на телефоне пользователя мессенджера.