Политолог Павел Наливайко: Западу не хватает «козырей» для общения с Россией

Павел Дуров был арестован в аэропорту Ле Бурже в Париже 24 августа после выхода из своего частного самолета. Задержание связано с предварительным расследованием, проводимым во Франции по поводу созданного Дуровым мессенджера Telegram. Французские следователи полагают, что из-за отсутствия модерации и недостаточного сотрудничества администрации мессенджера с властями в стране осложняется борьба против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений.