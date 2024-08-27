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Posted 27 августа, 02:08

Published 27 августа, 02:08

Modified 27 августа, 02:10

Updated 27 августа, 02:10

«Телячьи нежности» в бассейне попали на камеру в Приморье

Девушка ласкала его прямо в воде: невиданная нежность попала на камеру в Приморье

27 августа 2024, 02:08
Фото: 1MI

«Телячьи нежности» в бассейне попали на камеру в Приморье

Сюжет
Животные
Афалину погладили везде, где только можно. Воспитанник Приморского океанариума Эм радостно подставлял щечки и брюшко своему тренеру.

Оказалось, что афалины такие же чувствительные как и люди. Дельфина из Приморского океанариума почесали «за ушком» и погладили по щекам, когда он сидел в воде. От таких ласк он открыл рот и запищал, прямо как пес, а после перевернулся на спину и подставил брюшко, чтобы дать тренеру его погладить.

Видео: primocean_aquarium.

Преподавательница по работе с морскими млекопитающими продемонстрировала, как ее питомец Эм наслаждается ласками, особенно возле ласт и носа. Видео появилось в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о любопытной акуле, которая подплыла прямо к лодке с туристами.

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