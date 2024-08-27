Девушка ласкала его прямо в воде: невиданная нежность попала на камеру в Приморье

Posted 27 августа, 02:08
Published 27 августа, 02:08
Modified 27 августа, 02:10
Updated 27 августа, 02:10
Оказалось, что афалины такие же чувствительные как и люди. Дельфина из Приморского океанариума почесали «за ушком» и погладили по щекам, когда он сидел в воде. От таких ласк он открыл рот и запищал, прямо как пес, а после перевернулся на спину и подставил брюшко, чтобы дать тренеру его погладить.
Преподавательница по работе с морскими млекопитающими продемонстрировала, как ее питомец Эм наслаждается ласками, особенно возле ласт и носа. Видео появилось в сети.
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