Девушка ласкала его прямо в воде: невиданная нежность попала на камеру в Приморье

Оказалось, что афалины такие же чувствительные как и люди. Дельфина из Приморского океанариума почесали «за ушком» и погладили по щекам, когда он сидел в воде. От таких ласк он открыл рот и запищал, прямо как пес, а после перевернулся на спину и подставил брюшко, чтобы дать тренеру его погладить.