Как пережить встречу со змеей в Приморском крае

Posted 27 августа, 07:54
Published 27 августа, 07:54
Modified 27 августа, 07:56
Updated 27 августа, 07:56
Не стоит забывать, что в конце лета змеи все равно остаются активными.
В конце лета и начале осени в Приморском крае наступает мягкий сезон, и многие продолжают наслаждаться отдыхом на морском побережье. Но даже в это время нужно быть бдительными, чтобы избежать встречи со змеями.
Ближе к осени змеи начинают собираться вместе. В этот период они предпочитают согреваться на прогретой гальке, скрываясь в скоплении водорослей и отдавая предпочтение местам у края травы и кустарника.
Поэтому находясь у самого берега моря крайне важно быть внимательными и смотреть под ноги. И перед тем как присесть на выброшенное на берег дерево, обязательно нужно проверить, нет ли под ним змей.
Змея, как правило, не атакует человека первой и не расходует свой яд напрасно. Укус обычно можно получить по неосторожности, случайно напугав животное, рассказывают исследователи Сихотэ-Алинского заповедника.
При столкновении со змеёй важно:
В случае укуса:
Не рекомендуется:
В первую очередь при встрече со змеей главное не паниковать. Это поможет действовать осторожно и избежать укуса.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, каких хищных рыб можно встретить в Приморье.