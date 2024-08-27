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Posted 27 августа, 07:54

Published 27 августа, 07:54

Modified 27 августа, 07:56

Updated 27 августа, 07:56

Как пережить встречу со змеей в Приморском крае

Как пережить встречу со змеей в Приморском крае

27 августа 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Безопасность
Конец лета для пресмыкающихся ничего не значит, ползать они будут еще долго. Что делать, если вы столкнулись со змеей, читайте в материале «Восток-Медиа».

Не стоит забывать, что в конце лета змеи все равно остаются активными.

В конце лета и начале осени в Приморском крае наступает мягкий сезон, и многие продолжают наслаждаться отдыхом на морском побережье. Но даже в это время нужно быть бдительными, чтобы избежать встречи со змеями.

Ближе к осени змеи начинают собираться вместе. В этот период они предпочитают согреваться на прогретой гальке, скрываясь в скоплении водорослей и отдавая предпочтение местам у края травы и кустарника.

Поэтому находясь у самого берега моря крайне важно быть внимательными и смотреть под ноги. И перед тем как присесть на выброшенное на берег дерево, обязательно нужно проверить, нет ли под ним змей.

Змея, как правило, не атакует человека первой и не расходует свой яд напрасно. Укус обычно можно получить по неосторожности, случайно напугав животное, рассказывают исследователи Сихотэ-Алинского заповедника.

При столкновении со змеёй важно:

  • сохранять спокойствие и постепенно отступать, дать змее уйти;
  • не вытягивать вперед руки и не поворачиваться спиной к змее;
  • не провоцировать животное и не приближаться к нему слишком близко;
  • топать ногами только на значительном расстоянии, иначе это может быть воспринято как угроза. Змеи не слышат, но хорошо чувствуют вибрации.

В случае укуса:

  • выдавите яд из раны;
  • вызовите врача;
  • примите противоаллергическое средство;
  • промойте рану чистой водой и наложите стерильный бинт;
  • снимите все украшения и обтягивающую одежду;
  • пейте много жидкости;
  • зафиксируйте укушенную конечность.

Не рекомендуется:

  • обжигать укус и использовать жгут;
  • пытаться высосать яд;
  • делать надрезы вокруг раны;
  • принимать спиртные напитки;
  • пытаться поймать змею;
  • активно двигаться.

В первую очередь при встрече со змеей главное не паниковать. Это поможет действовать осторожно и избежать укуса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, каких хищных рыб можно встретить в Приморье.

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