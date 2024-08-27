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Posted 27 августа, 06:30

Published 27 августа, 06:30

Modified 27 августа, 06:32

Updated 27 августа, 06:32

Лампы уличного освещения во Владивостоке меняют на светодиоды

Владивосток переходит на светодиоды: лампы в уличных фонарях обновляют в городе

27 августа 2024, 06:30
Фото: vostokmedia.com

Лампы уличного освещения во Владивостоке меняют на светодиоды

Сюжет
Экология
На Всеволода Сибирцева, в народе известной как проспект Красоты, началась замена ламп уличного освещения на современные светодиодные. Работы стартовали на прошлой неделе. Команда структурного подразделения муниципального предприятия ВПЭС «Владсвет» активно обновляет городское освещение.

Новый подход к освещению города

Мастер уличного освещения Жаворонок Артем Маркович объяснил, что замена ламп обусловлена не только желанием улучшить качество освещения, но и необходимостью снизить потребление энергии.

Фото: vostokmedia.com
«Светильники, которые сейчас используются, потребляют 250 ватт и содержат ртуть, что не только затратно, но и небезопасно для экологии», — рассказал он.

Светодиоды, которые устанавливаются вместо старых ламп, потребляют в два раза меньше энергии.

«Это экономия, долговечность службы и меньше проблем с обслуживанием. Они светят ярче и более равномерно, что обеспечивает лучшую видимость как для водителей, так и для пешеходов», — добавил Жаворонок.

Программа реконструкции

Фото: vostokmedia.com

Замена проводится в рамках более широкой программы по улучшению уличного освещения в городе.

«Это не просто случайная инициатива, а часть плана города и нашего предприятия по улучшению качества жизни жителей Владивостока», — отметил мастер.

В прошлом году аналогичная замена проводилась на других улицах города, таких как Маковского и Толстого, и многие жители положительно оценили результат.

Артем Маркович уточнил, что работы ведутся аккуратно, чтобы не мешать движению.

«Мы стараемся использовать только крайнюю полосу, и если возникают затруднения, мы готовы менять план действий и вернуться позже», — рассказал он, отмечая важность взаимодействия с водителями.

Замена одного фонаря занимает всего 10-15 минут в идеальных условиях. По словам мастера, в настоящее время уже сделано значительное количество замен.

«Мы на пути к завершению работ, планируем закончить на этой неделе», — сказал Артем Маркович.

Замена ламп в фонарях уличного освещения на проспекте Красоты — важный шаг к более эффективному и безопасному освещению Владивостока. Внедрение светодиодных технологий не только позволит существенно сократить энергозатраты, но и повысит качество освещения на улицах города, что, безусловно, положительно скажется на комфорте и безопасности всех горожан.

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