Владивосток переходит на светодиоды: лампы в уличных фонарях обновляют в городе

Posted 27 августа, 06:30
Published 27 августа, 06:30
Modified 27 августа, 06:32
Updated 27 августа, 06:32
Мастер уличного освещения Жаворонок Артем Маркович объяснил, что замена ламп обусловлена не только желанием улучшить качество освещения, но и необходимостью снизить потребление энергии.
«Светильники, которые сейчас используются, потребляют 250 ватт и содержат ртуть, что не только затратно, но и небезопасно для экологии», — рассказал он.
Светодиоды, которые устанавливаются вместо старых ламп, потребляют в два раза меньше энергии.
«Это экономия, долговечность службы и меньше проблем с обслуживанием. Они светят ярче и более равномерно, что обеспечивает лучшую видимость как для водителей, так и для пешеходов», — добавил Жаворонок.
Замена проводится в рамках более широкой программы по улучшению уличного освещения в городе.
«Это не просто случайная инициатива, а часть плана города и нашего предприятия по улучшению качества жизни жителей Владивостока», — отметил мастер.
В прошлом году аналогичная замена проводилась на других улицах города, таких как Маковского и Толстого, и многие жители положительно оценили результат.
Артем Маркович уточнил, что работы ведутся аккуратно, чтобы не мешать движению.
«Мы стараемся использовать только крайнюю полосу, и если возникают затруднения, мы готовы менять план действий и вернуться позже», — рассказал он, отмечая важность взаимодействия с водителями.
Замена одного фонаря занимает всего 10-15 минут в идеальных условиях. По словам мастера, в настоящее время уже сделано значительное количество замен.
«Мы на пути к завершению работ, планируем закончить на этой неделе», — сказал Артем Маркович.
Замена ламп в фонарях уличного освещения на проспекте Красоты — важный шаг к более эффективному и безопасному освещению Владивостока. Внедрение светодиодных технологий не только позволит существенно сократить энергозатраты, но и повысит качество освещения на улицах города, что, безусловно, положительно скажется на комфорте и безопасности всех горожан.