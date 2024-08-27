Владивосток переходит на светодиоды: лампы в уличных фонарях обновляют в городе

Замена ламп в фонарях уличного освещения на проспекте Красоты — важный шаг к более эффективному и безопасному освещению Владивостока. Внедрение светодиодных технологий не только позволит существенно сократить энергозатраты, но и повысит качество освещения на улицах города, что, безусловно, положительно скажется на комфорте и безопасности всех горожан.