Ориентировки по всему городу: Павла Дурова ищут во Владивостоке — фото

Posted 28 августа, 06:47
Published 28 августа, 06:47
Modified 28 августа, 06:49
Updated 28 августа, 06:49
Листовки с приметами миллиардера и основателя крупнейших российских соцсети и мессенджера появились во Владивостоке. Павла Дурова ищут даже здесь, видимо, местные активисты решили так присоединиться к движению «#FreeDurov».
Напомним, основателя VK и Telegram задержали в аэропорту Парижа во Франции 24 августа. Французские правоохранители предъявляют ему обвинение по таким статьям как терроризм, незаконный оборот наркотиков и прочее, из-за отсутствия «модерации и желания сотрудничать с властями» в Telegram.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сказал о задержании Павла Дурова политолог Павел Наливайко.