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Posted 28 августа, 06:47

Published 28 августа, 06:47

Modified 28 августа, 06:49

Updated 28 августа, 06:49

Листовки с лицом Павла Дурова появились во Владивостоке

Ориентировки по всему городу: Павла Дурова ищут во Владивостоке — фото

28 августа 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney

Листовки с лицом Павла Дурова появились во Владивостоке

Сюжет
Терроризм
Задержанного во Франции миллиардера ищут жители Владивостока: в городе множество листовок с фото Павла Дурова.

Листовки с приметами миллиардера и основателя крупнейших российских соцсети и мессенджера появились во Владивостоке. Павла Дурова ищут даже здесь, видимо, местные активисты решили так присоединиться к движению «#FreeDurov».

Фото: Vlad_Ork

Напомним, основателя VK и Telegram задержали в аэропорту Парижа во Франции 24 августа. Французские правоохранители предъявляют ему обвинение по таким статьям как терроризм, незаконный оборот наркотиков и прочее, из-за отсутствия «модерации и желания сотрудничать с властями» в Telegram.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сказал о задержании Павла Дурова политолог Павел Наливайко.

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