Ориентировки по всему городу: Павла Дурова ищут во Владивостоке — фото

Напомним, основателя VK и Telegram задержали в аэропорту Парижа во Франции 24 августа. Французские правоохранители предъявляют ему обвинение по таким статьям как терроризм, незаконный оборот наркотиков и прочее, из-за отсутствия «модерации и желания сотрудничать с властями» в Telegram.