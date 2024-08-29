32°С жары и солнечная погода: лето красиво уходит из Приморского края

По данным «Примгидромета», вчера, 28 августа, максимальный температурный фон, — 23 — 30 °С, превысил климатические значения для этого времени. Сегодня, 29 августа, регион остается под влиянием гребня антициклона, — осадков не предвидится. Более того, воздух прогреется до 27 — 32 °С.