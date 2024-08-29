32°С жары и солнечная погода: лето красиво уходит из Приморского края

Posted 29 августа, 00:24
Published 29 августа, 00:24
Modified 29 августа, 00:26
Updated 29 августа, 00:26
По данным «Примгидромета», вчера, 28 августа, максимальный температурный фон, — 23 — 30 °С, превысил климатические значения для этого времени. Сегодня, 29 августа, регион остается под влиянием гребня антициклона, — осадков не предвидится. Более того, воздух прогреется до 27 — 32 °С.
Однако завтра к полудню обстановка изменится. Из Китая подойдут фронтальные разделы и после обеда начнется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 30 °С.
Сегодня прекрасная погода продолжит радовать жителей и гостей Владивостока. Термометры покажут 23 — 26 °С, свежий юго-восточный ветер не даст духоте испортить красивое завершение лета.
В пятницу существенных осадков не прогнозируется, но дневная температура немного понизится.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня погода вновь обрадует отдыхающих на пляжах в Приморском крае.