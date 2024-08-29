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Posted 29 августа, 00:24

Published 29 августа, 00:24

Modified 29 августа, 00:26

Updated 29 августа, 00:26

Идеальная погода продолжает господствовать в Приморье

32°С жары и солнечная погода: лето красиво уходит из Приморского края

29 августа 2024, 00:24
Фото: vostokmedia.com

Идеальная погода продолжает господствовать в Приморье

Сюжет
Погода
Теплая погода и свежее дуновение ветра создаст прекрасные условия для прогулок в Приморском крае. Лето покидает регион на красивой ноте.

По данным «Примгидромета», вчера, 28 августа, максимальный температурный фон, — 23 — 30 °С, превысил климатические значения для этого времени. Сегодня, 29 августа, регион остается под влиянием гребня антициклона, — осадков не предвидится. Более того, воздух прогреется до 27 — 32 °С.

Однако завтра к полудню обстановка изменится. Из Китая подойдут фронтальные разделы и после обеда начнется небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться от 23 до 30 °С.

Сегодня прекрасная погода продолжит радовать жителей и гостей Владивостока. Термометры покажут 23 — 26 °С, свежий юго-восточный ветер не даст духоте испортить красивое завершение лета.

В пятницу существенных осадков не прогнозируется, но дневная температура немного понизится.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сегодня погода вновь обрадует отдыхающих на пляжах в Приморском крае.

На пляжах просто сказка: погода продолжает радовать Приморье
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