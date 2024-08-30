Чистейшая вода, а на берегу ни души: пустует идеальный пляж в Приморье — фото

В Лазовском районе в селе Валентин сохраняется идеальная синоптическая обстановка, что радует отпускников, которые проводят время в данной бухте. По словам отдыхающего, на берегу тепло, иногда легкий бриз приятно ласкает тело. На море штиль, а вода достаточно теплая, отметил подписчик новых медиа.