Чистейшая вода, а на берегу ни души: пустует идеальный пляж в Приморье — фото

Posted 30 августа, 05:17
Published 30 августа, 05:17
Modified 30 августа, 05:19
Updated 30 августа, 05:19
В Лазовском районе в селе Валентин сохраняется идеальная синоптическая обстановка, что радует отпускников, которые проводят время в данной бухте. По словам отдыхающего, на берегу тепло, иногда легкий бриз приятно ласкает тело. На море штиль, а вода достаточно теплая, отметил подписчик новых медиа.
Судя по фото, обстановка на побережье действительно восхитительная. Особый восторг вызывает ясное небо, которое сулит хорошую погоду, вероятно, до конца дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие районы окажутся в зоне риска из-за бушующей стихии в Приморском крае в ближайшее время.