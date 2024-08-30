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Posted 30 августа, 05:17

Published 30 августа, 05:17

Modified 30 августа, 05:19

Updated 30 августа, 05:19

Райский берег оказался пустым в Приморском крае?

Чистейшая вода, а на берегу ни души: пустует идеальный пляж в Приморье — фото

30 августа 2024, 05:17
Фото: vostokmedia.com

Райский берег оказался пустым в Приморском крае?

Сюжет
Погода
Прозрачная вода, песок и идеальная погода. Что еще нужно для чудесного отдыха на море в Приморском крае?

В Лазовском районе в селе Валентин сохраняется идеальная синоптическая обстановка, что радует отпускников, которые проводят время в данной бухте. По словам отдыхающего, на берегу тепло, иногда легкий бриз приятно ласкает тело. На море штиль, а вода достаточно теплая, отметил подписчик новых медиа.

Фото: Погода 25 регион

Судя по фото, обстановка на побережье действительно восхитительная. Особый восторг вызывает ясное небо, которое сулит хорошую погоду, вероятно, до конца дня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие районы окажутся в зоне риска из-за бушующей стихии в Приморском крае в ближайшее время.

Сильные дожди и подтопления: какие районы могут пострадать от ливней в Приморье?
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