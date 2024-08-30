Грандиозный праздник в честь Дня знаний пройдет во Владивостоке

Posted 30 августа, 06:07
Published 30 августа, 06:07
Modified 30 августа, 06:09
Updated 30 августа, 06:09
31 августа на Корабельной набережной, центральной площади и площадке рядом с Музеем истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева пройдет общегородской праздник в честь Дня знаний.
11:00 — Забег 1,5 тысяч учащихся младшей школы на Корабельной набережной. Участников ждут памятные медали и подарки от Владивостокской фабрики мороженого.
12:00 — Открытие торговой улицы для юных предпринимателей на улице Светланской, от гостиницы «Версаль» до Музея истории Дальнего Востока.
12:00 — Официальное открытие праздника на Центральной площади Владивостока. Начало работы игровых площадок с подвижными, интеллектуальными, настольными, дворовыми, цифровыми и спортивными играми.
Владивосток, наряду с Москвой, носит почетный титул «Молодежная столица России» весь 2024 год. В этом статусе город проведет более 100 мероприятий для молодежи. Праздник в честь Дня знаний станет одним из ярких событий этого года.