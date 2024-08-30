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Posted 30 августа, 06:07

Published 30 августа, 06:07

Modified 30 августа, 06:09

Updated 30 августа, 06:09

Грандиозный праздник в честь Дня знаний пройдет во Владивостоке

Грандиозный праздник в честь Дня знаний пройдет во Владивостоке

30 августа 2024, 06:07
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Школьники
Молодежная столица России — Владивосток — готовится отпраздновать последний день лета грандиозным праздником для школьников.

31 августа на Корабельной набережной, центральной площади и площадке рядом с Музеем истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева пройдет общегородской праздник в честь Дня знаний.

Программа праздника:

11:00 — Забег 1,5 тысяч учащихся младшей школы на Корабельной набережной. Участников ждут памятные медали и подарки от Владивостокской фабрики мороженого.

12:00 — Открытие торговой улицы для юных предпринимателей на улице Светланской, от гостиницы «Версаль» до Музея истории Дальнего Востока.

12:00 — Официальное открытие праздника на Центральной площади Владивостока. Начало работы игровых площадок с подвижными, интеллектуальными, настольными, дворовыми, цифровыми и спортивными играми.

Программа на центральной площади:

  • Физическая культура: будут работать разные зоны с развлечениями;
  • Показ мод: школьное дефиле, около 400 учеников представят варианты школьной формы;
  • Концерт: выступления хореографических и вокальных студий Владивостока и хедлайнера вечера Mary Gu.

Владивосток, наряду с Москвой, носит почетный титул «Молодежная столица России» весь 2024 год. В этом статусе город проведет более 100 мероприятий для молодежи. Праздник в честь Дня знаний станет одним из ярких событий этого года.

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