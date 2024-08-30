«Помахал и пропал»: эпичное падение дружелюбного водителя в Приморье попало на видео

Posted 30 августа, 02:40
Published 30 августа, 02:40
Modified 30 августа, 02:42
Updated 30 августа, 02:42
В дальневосточной столице дружелюбие юного мопедиста обернулось эпичной аварией на Золотом мосту. Парень, увидев, что его снимают, решил поздороваться и помахал в объектив камеры. Однако, отвлекшись на мгновение, молодой человек буквально влетел в Toyota Prius.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что владельцы «железных коней» припарковались на надземном переходе во Владивостоке. Приморцы, вероятно, решили развернуться таким образом или насладиться красивыми видами на море и низководный мост.