«Помахал и пропал»: эпичное падение дружелюбного водителя в Приморье попало на видео

В дальневосточной столице дружелюбие юного мопедиста обернулось эпичной аварией на Золотом мосту. Парень, увидев, что его снимают, решил поздороваться и помахал в объектив камеры. Однако, отвлекшись на мгновение, молодой человек буквально влетел в Toyota Prius.