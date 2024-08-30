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Posted 30 августа, 02:40

Published 30 августа, 02:40

Modified 30 августа, 02:42

Updated 30 августа, 02:42

Дружелюбный мопедист спровоцировал ДТП в Приморье из-за чрезмерной дружелюбности

«Помахал и пропал»: эпичное падение дружелюбного водителя в Приморье попало на видео

30 августа 2024, 02:40
Фото: vostokmedia.com

Дружелюбный мопедист спровоцировал ДТП в Приморье из-за чрезмерной дружелюбности

Сюжет
Парковка
Водитель скутера продемонстрировал дружелюбие, пренебрегая безопасностью на дороге во Владивостоке. Однако тут же поплатился за то, что отвлекся, управляя транспортом.

В дальневосточной столице дружелюбие юного мопедиста обернулось эпичной аварией на Золотом мосту. Парень, увидев, что его снимают, решил поздороваться и помахал в объектив камеры. Однако, отвлекшись на мгновение, молодой человек буквально влетел в Toyota Prius.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что владельцы «железных коней» припарковались на надземном переходе во Владивостоке. Приморцы, вероятно, решили развернуться таким образом или насладиться красивыми видами на море и низководный мост.

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