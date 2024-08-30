Сильный ветер и дожди: погода вновь взбодрит Приморье

Posted 30 августа, 00:11
Published 30 августа, 00:11
Modified 30 августа, 00:13
Updated 30 августа, 00:13
Сегодня, 30 августа, погоду в регионе определит поле пониженного атмосферного давления, сообщает «Примпогода». По краю пройдут небольшие дожди, а кое-где умеренный ветер сменится сильным. Максимальный температурный фон составит 22 — 30 °C.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Однако ветер будет сильным. Столбики термометров поднимутся до 22 — 24 °C.
В Уссурийске дождей тоже не предвидится, но город не обойдет стороной сильное дуновение ветра. Воздух прогреется до 25 — 27 °C.
В Находке облачно и без осадков. Юго-восточный ветер разовьется до умеренного. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы изумляются переменам в климате.