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Posted 30 августа, 00:11

Published 30 августа, 00:11

Modified 30 августа, 00:13

Updated 30 августа, 00:13

Сильный ветер и дожди: погода вновь взбодрит Приморье

Сильный ветер и дожди: погода вновь взбодрит Приморье

30 августа 2024, 00:11
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
В Приморском крае сегодня, 30 августа, будет ветрено и дождливо. Но погодные обстоятельства не повлияют на высокие температуры воздуха и морской воды.

Сегодня, 30 августа, погоду в регионе определит поле пониженного атмосферного давления, сообщает «Примпогода». По краю пройдут небольшие дожди, а кое-где умеренный ветер сменится сильным. Максимальный температурный фон составит 22 — 30 °C.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Однако ветер будет сильным. Столбики термометров поднимутся до 22 — 24 °C.

В Уссурийске дождей тоже не предвидится, но город не обойдет стороной сильное дуновение ветра. Воздух прогреется до 25 — 27 °C.

В Находке облачно и без осадков. Юго-восточный ветер разовьется до умеренного. Температура воздуха будет колебаться от 26 до 28 °C.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 24 °C;
  • Залив Находка — 20 °C;
  • Залив Посьета — 25 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы изумляются переменам в климате.

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