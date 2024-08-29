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Posted 29 августа, 06:39

Published 29 августа, 06:39

Modified 29 августа, 06:41

Updated 29 августа, 06:41

«Скоро крокодилы по рекам поплывут»: необычное существо из тропиков нашли в Приморье

«Скоро крокодилы по рекам поплывут»: необычное существо из тропиков нашли в Приморье

29 августа 2024, 06:39
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Зима
Удивительная летучая рыба замечена во Владивостоке. Жители Приморского края заявили, что южная особа прибыла в регион из-за глобальных перемен климата на Земле.

Экзотическая морская обитательница изумила отдыхающих в бухте Лазурная в дальневосточной столице.

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Многие приморцы считают, что неместная чешуйчатая оказалась на шаморовском берегу неспроста. Всему виной аномально жаркий климат.

«У нас нынче жара, как в тропиках. Скоро крокодилы по рекам поплывут»;
«Готовим семена бананов на следующее лето»;
«Ой, я буду рада тропикам, лишь бы не зима по полгода»;
«Пугают такие перемены в климате. Слишком аномальная погода в последние года. Сначала акулы, теперь летучие рыбы. Что дальше?»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стая акул напала на рыбаков в Приморском крае.

На приморских рыбаков напала стая акул
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