«Скоро крокодилы по рекам поплывут»: необычное существо из тропиков нашли в Приморье

Posted 29 августа, 06:39
Published 29 августа, 06:39
Modified 29 августа, 06:41
Updated 29 августа, 06:41
Многие приморцы считают, что неместная чешуйчатая оказалась на шаморовском берегу неспроста. Всему виной аномально жаркий климат.
«У нас нынче жара, как в тропиках. Скоро крокодилы по рекам поплывут»;
«Готовим семена бананов на следующее лето»;
«Ой, я буду рада тропикам, лишь бы не зима по полгода»;
«Пугают такие перемены в климате. Слишком аномальная погода в последние года. Сначала акулы, теперь летучие рыбы. Что дальше?»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что стая акул напала на рыбаков в Приморском крае.