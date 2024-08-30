Такое со мной впервые: девушка приручила древнее хищное насекомое в Приморье — видео

Жительница Приморья, вероятно, смогла сотворить невозможное, — подружилась со стрекозой. Насекомое само выбрало приятельницу в человеческом обличии. Оно несколько раз возвращалась и садилась на палец девушки после небольших пируэтов в воздухе.