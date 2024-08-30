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Posted 29 августа, 23:17

Published 29 августа, 23:17

Modified 29 августа, 23:19

Updated 29 августа, 23:19

Выдрессировать стрекозу удалось жительнице Приморского края

Такое со мной впервые: девушка приручила древнее хищное насекомое в Приморье — видео

29 августа 2024, 23:17
Фото: Изображение Midjourney

Выдрессировать стрекозу удалось жительнице Приморского края

Сюжет
Насекомые
В Приморском крае юная дрессировщица случайно обнаружила, что имеет особую связь со стрекозой. Свои удивительные способности она решила продемонстрировать в новых медиа.

Жительница Приморья, вероятно, смогла сотворить невозможное, — подружилась со стрекозой. Насекомое само выбрало приятельницу в человеческом обличии. Оно несколько раз возвращалась и садилась на палец девушки после небольших пируэтов в воздухе.

Как складывались отношения девушки с удивительными способностями и ее дрессированной стрекозы — неизвестно. Но автор видео призналась, что впервые в жизни ей удалось приручить крупное насекомое.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летающие обитатели региона нередко удивляют местное население. Например, голуби поражают своей ленивостью.

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