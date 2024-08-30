Такое со мной впервые: девушка приручила древнее хищное насекомое в Приморье — видео

Posted 29 августа, 23:17
Published 29 августа, 23:17
Modified 29 августа, 23:19
Updated 29 августа, 23:19
Жительница Приморья, вероятно, смогла сотворить невозможное, — подружилась со стрекозой. Насекомое само выбрало приятельницу в человеческом обличии. Оно несколько раз возвращалась и садилась на палец девушки после небольших пируэтов в воздухе.
Как складывались отношения девушки с удивительными способностями и ее дрессированной стрекозы — неизвестно. Но автор видео призналась, что впервые в жизни ей удалось приручить крупное насекомое.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что летающие обитатели региона нередко удивляют местное население. Например, голуби поражают своей ленивостью.