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Posted 2 сентября, 05:19

Published 2 сентября, 05:19

Modified 2 сентября, 05:21

Updated 2 сентября, 05:21

Осень постепенно осваивается в Приморском крае

Дышать стало легче: похолодание усилится в Приморье — когда?

2 сентября 2024, 05:19
Фото: vostokmedia.com

Осень постепенно осваивается в Приморском крае

Сюжет
Погода
В Приморский край пришла сухая и солнечная погода. Однако осенние холода внесут коррективы в синоптическую обстановку.

В «Примгидромете» отметили, что в регионе произошли погодные изменения, — влажность упала и дышать стало легче, но теплая погода сохраняется. По мнению главного синоптика Приморья Борис Кубай, приятные перемены произошли из-за смены воздушных масс.

«Если на протяжении июня, июля и практически всего августа в регионе доминировала субтропическая и тропическая воздушная масса, очень влажная и душная, то теперь начала доминировать воздушная масса умеренных широт, более сухая и более комфортная», — отметил Борис Кубай.

Также над краем господствует материковый антициклон, который размывает облака и насылает утреннюю прохладу, которая усилится во второй декаде сентября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в период проведения ВЭФ.

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