Дышать стало легче: похолодание усилится в Приморье — когда?

Posted 2 сентября, 05:19
Published 2 сентября, 05:19
Modified 2 сентября, 05:21
Updated 2 сентября, 05:21
В «Примгидромете» отметили, что в регионе произошли погодные изменения, — влажность упала и дышать стало легче, но теплая погода сохраняется. По мнению главного синоптика Приморья Борис Кубай, приятные перемены произошли из-за смены воздушных масс.
«Если на протяжении июня, июля и практически всего августа в регионе доминировала субтропическая и тропическая воздушная масса, очень влажная и душная, то теперь начала доминировать воздушная масса умеренных широт, более сухая и более комфортная», — отметил Борис Кубай.
Также над краем господствует материковый антициклон, который размывает облака и насылает утреннюю прохладу, которая усилится во второй декаде сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в период проведения ВЭФ.