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Posted 2 сентября, 00:43

Published 2 сентября, 00:43

Modified 2 сентября, 00:45

Updated 2 сентября, 00:45

Огромное количество отдыхающих замечено в Хасанском округе Приморского края

Пляжный ажиотаж: туристы заполонили «перевалочный пункт» в Приморье — видео

2 сентября 2024, 00:43
Фото: vostokmedia.com

Огромное количество отдыхающих замечено в Хасанском округе Приморского края

Сюжет
Туризм
Настоящий аншлаг творится на популярной локации для привалов в Приморском крае. Вероятно, многие путешественники торопятся на море по сей день.

В Приморье туристический сезон в самом разгаре, судя по фото, сделанному в селе Барабаш в Хасанском округе. На «перевалочном пункте» путешественников замечено множество машин — автобусы, дома на колесах и обычные автомобили отдыхающих.

Осень вступила в свои права, но количество людей на данной локации впечатляет. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что даже на популярнейший пляж дальневосточной столицы постепенно падает спрос. Теперь бухта Лазурная не забита под завязку, как раньше.

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