Пляжный ажиотаж: туристы заполонили «перевалочный пункт» в Приморье — видео

Осень вступила в свои права, но количество людей на данной локации впечатляет. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что даже на популярнейший пляж дальневосточной столицы постепенно падает спрос. Теперь бухта Лазурная не забита под завязку, как раньше.