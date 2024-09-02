Пляжный ажиотаж: туристы заполонили «перевалочный пункт» в Приморье — видео

Posted 2 сентября, 00:43
Published 2 сентября, 00:43
Modified 2 сентября, 00:45
Updated 2 сентября, 00:45
В Приморье туристический сезон в самом разгаре, судя по фото, сделанному в селе Барабаш в Хасанском округе. На «перевалочном пункте» путешественников замечено множество машин — автобусы, дома на колесах и обычные автомобили отдыхающих.
Осень вступила в свои права, но количество людей на данной локации впечатляет. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что даже на популярнейший пляж дальневосточной столицы постепенно падает спрос. Теперь бухта Лазурная не забита под завязку, как раньше.