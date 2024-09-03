Бизнес на благо общества: ключевые инвесторы представили свои проекты на ВЭФ

Posted 3 сентября, 06:45
Published 3 сентября, 06:45
Modified 3 сентября, 06:47
Updated 3 сентября, 06:47
На полях девятого Восточного экономического форума компания «Интеррос» Влаадимира Потанина представила крупные инвестпроекты, которые она реализует в ряде регионов Дальнего Востока. Каждый из них вносит большой вклад в социально-экономическое развитие территорий — создаются новые рабочие места, повышается привлекательность субъектов ДФО для инвесторов и партнеров. Все это способствует выполнению миссии — бизнес на благо общества. Совокупный объем вложений уже составил более 70 миллиардов рублей.
Ряд проектов инвестор реализует в сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития России. В 2021 году «Интеррос» учредил венчурный фонд «Восход», который занимается поиском перспективных технологических стартапов в России, на Дальнем Востоке и в Азиатскко-Тихоокеанском регионе. Общий объем инвестиций в фонд составил 10 миллиардов рублей, 90 процентов средств инвестировано в deep-tech направление. Сегодня в портфель «Восхода» входит уже 20 компаний.
Фонд также интересуют направления биотехнологий и медицины, робототехника, новая мобильность, «зелёные» технологии, агротехнологии и фудтех, микро и оптоэлектроника.
В 2021 году «Интеррос» сменил юрисдикцию и зарегистрировался в Специальном Административном Районе (САР) на острове Русский.
Диагностика заболеваний по медицинским снимкам с использованием нейросети, которую разработали ученые — этот стартап из Якутии Sciberia считается одним из самых интересных. Якутская компания с 2017 занимается созданием системы анализа медицинских изображений на основе технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Это позволяет в четыре раза быстрее обрабатывать результаты КТ-исследования с точностью анализа до 98 процентов. Реализация стартапа дошла уже до этапа тестирования, в котором участвуют три якутских городских больницы в Саяногорске.
В нынешнем году венчурная компания «Якутия» и фонд «Восход» реализуют совместный проект «Саха-Восход», который объединит республиканские средства и частный капитал для финансирования перспективных технологических компаний Якутии и других регионов ДФО. Ключевыми направлениями инвестиций является искусственный интеллект, геймдев и медтех. Наиболее перспективные проекты получат до 40 миллионов рублей.
Инновационную разработку стартапа Novoskin — искусственную кожу поддержал фонд «Восход» в 2023 году. Группа ученых разработала биодеградируемое покрытие для обработки и местного лечения ожогов и различных типов ран без использования чужеродной клетки. Искусственная кожа способствует эффективному заживлению, и подходит для лечения ожогов II и III степеней, открытых ран, посттравматических ран, трофических язв, обморожений.
А эта сахалинская разработка на основе искусственного интеллекта в будущем может облегчить обучение языкам миллионам россиян. Фонд «Интерроса» инвестировал в EduCity — сервис для изучения языковых и других профессиональных навыков с использованием технологии VR и Metaverse.
Программный комплекс разработан на игровом программном обеспечении Unreal Engine 5 с поддержкой многофункционального сервера, позволяющего поддерживать более двух тысяч пользователей одновременно. Тестовое внедрение этой разработки планируется начать в ряде школ Дальнего Востока, уже подписаны соответствующие соглашения.
Еще один интересный стартап поддержан фондом «Восход» в том же Южно-Сахалинске. Проект «Иди Лесом» — это туристический онлайн-гайд: IT-платформа на стыке туризма и IT-технологий. Интерес к проекту провили уже более полумиллиона человек — пешие и автопутешественники получают доступ к народным туристическим картам. Проект работает по модели open-source с платными функциями.
Камчатский туристический кластер международного уровня «Парк „Три вулкана“ реализуется „Интерросом“ в рамках нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ при поддержке корпорации Туризм.РФ. Общий объем инвестиций составляет 67 миллиардов рублей. Кластер включает горный, горнолыжный, бальнеологический, круизный и экспедиционный направления туризма. А в сердце „Парка „Три вулкана“ — уникальный курорт „Сопка Горячая“. Без преувеличения кластер станет одним из крупнейших проектов сферы туризма в России и на Камчатке.
О своем намерении создать деловой центр класса «А» на острове Русский компания «Интеррос» объявила в 2023 году. Проект позволит компаниям-резидентам САР разместить свои офисы, Для граждан это будет место притяжения для туризма и отдыха, научное сообщество и студенты ДВФУ смогут реализоваться в IT-парке.
Проект оценивается в 4,6 миллиарда рублей, «Интеррос» планирует реализовать его в сотрудничестве с компанией «ТКС Холдинг» и при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
При проектировании делового центра на острове Русский особое внимание уделено экологии и добрососедству с природой острова. Площадь здания составит 13,1 тысячи квадратных метров, здесь разместятся лаборатории, конференц-залы, коворкинги, оснащенные оснастить самым современным оборудованием. В компании «Интеррос» подчеркивают, что проект станет своего рода символом преобразований, которые происходят в целом в стране, а также на Дальнем Востоке и, в частности, на острове Русский. Сегодня уже более 100 резидентов прописались в САР Приморский, в том числе и небезызвестный Т-банк.
Скорее всего, «Интеррос» не ограничится текущими инициативами и продолжит реализацию новых проектов в рамках своей стратегии развития территорий и индустрий Дальнего Востока.