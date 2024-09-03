Бизнес на благо общества: ключевые инвесторы представили свои проекты на ВЭФ

При проектировании делового центра на острове Русский особое внимание уделено экологии и добрососедству с природой острова. Площадь здания составит 13,1 тысячи квадратных метров, здесь разместятся лаборатории, конференц-залы, коворкинги, оснащенные оснастить самым современным оборудованием. В компании «Интеррос» подчеркивают, что проект станет своего рода символом преобразований, которые происходят в целом в стране, а также на Дальнем Востоке и, в частности, на острове Русский. Сегодня уже более 100 резидентов прописались в САР Приморский, в том числе и небезызвестный Т-банк.