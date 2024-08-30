vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 03:09

Published 30 августа, 03:09

Modified 30 августа, 03:12

Updated 30 августа, 03:12

Улицу Дальнего Востока можно будет посетить всем желающим в Приморье

Улица Дальнего Востока откроется для всех после ВЭФ-2024: что ждет посетителей?

30 августа 2024, 03:09
Фото: vostokmedia.com

Улицу Дальнего Востока можно будет посетить всем желающим в Приморье

Сюжет
Выставка
После окончания ВЭФ-2024 каждый желающий сможет посетить Улицу Дальнего Востока на острове Русском. Жителей и гостей края приглашают посетить павильон Приморья, чтобы познакомиться с его достижениями и принципами развития.

Жители и гости Приморья смогут посетить «Улицу Дальнего Востока»: павильоны будут открыты для них после завершения ВЭФ-2024.

В ближайшее время начнется девятый Восточный экономический форум, а также откроется для широкой публики выставка «Улица Дальнего Востока». Гости смогут посетить экспозиции регионов ДФО 7 и 8 сентября.

Фото: Иван Дякин. Правительство Приморского края

Каждый год «Улица Дальнего Востока» открывает двери своих павильонов на набережной ДВФУ. Регионы Дальнего Востока представляют свои достижения, организуют развлечения и мероприятия, продают сувениры, проводят дегустации продуктов местных производителей, а также устраивают концерты.

В этом году на форуме впервые будет работать рыбный рынок с мобильными точками для дегустации продукции компаний Приморья.

На выставке также будут представлены павильоны Министерства спорта, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний» и павильон «Дом сокола».

Ключевая идея павильона Приморского края в этом году — «Приморский край — маяк на карте России». Этот образ подчеркивает основные принципы развития региона: развитие контактов с другими странами региона, привлечение инвесторов, осуществление крупных проектов. Приморье также известно как место для молодежи, комфортной жизни и карьерного роста.

Акцент на мастер-планы городов Приморья в этом году указывает на новый подход к региону. Цель — создание возможностей для людей найти себя в ключевых городах края и занять престижные рабочие места, которые появляются благодаря развитию экономики.

«Улицу Дальнего Востока» можно посетить 7 и 8 сентября с 10.00 до 19.00. Для посещения экспозиций необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет.

Напомним, что ВЭФ проводится ежегодно с целью развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет программа ВЭФ в 2024 году.

Что будет на ВЭФ-2024: опубликована деловая программа
Узнать подробнее
Читайте также:
Гостевой маршрут преобразят за 200 миллионов — подготовка к ВЭФ идет во ВладивостокеОбъединим усилия, создавая возможности: объявлена главная тема ВЭФ-2024 в ПриморьеВЭФ станет главной площадкой для привлечения инвесторов в Приморье
#Новости#Экономика#Дальний Восток#Россия#Владимир Путин#Владивосток#Развитие#Выставка#Билеты#Арктика#Проекты#Молодежь#Инвесторы#Регистрация#Регионы#Приморский край#ДФО#Международное сотрудничество#Мероприятия#Приморье#Азиатско-Тихоокеанский регион#Президент России#ВЭФ-2024#Концерты
Подпишитесь
Популярное