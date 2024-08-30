Улица Дальнего Востока откроется для всех после ВЭФ-2024: что ждет посетителей?

Posted 30 августа, 03:09
Published 30 августа, 03:09
Modified 30 августа, 03:12
Updated 30 августа, 03:12
Жители и гости Приморья смогут посетить «Улицу Дальнего Востока»: павильоны будут открыты для них после завершения ВЭФ-2024.
В ближайшее время начнется девятый Восточный экономический форум, а также откроется для широкой публики выставка «Улица Дальнего Востока». Гости смогут посетить экспозиции регионов ДФО 7 и 8 сентября.
Каждый год «Улица Дальнего Востока» открывает двери своих павильонов на набережной ДВФУ. Регионы Дальнего Востока представляют свои достижения, организуют развлечения и мероприятия, продают сувениры, проводят дегустации продуктов местных производителей, а также устраивают концерты.
В этом году на форуме впервые будет работать рыбный рынок с мобильными точками для дегустации продукции компаний Приморья.
На выставке также будут представлены павильоны Министерства спорта, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики «Развиваем Дальний» и павильон «Дом сокола».
Ключевая идея павильона Приморского края в этом году — «Приморский край — маяк на карте России». Этот образ подчеркивает основные принципы развития региона: развитие контактов с другими странами региона, привлечение инвесторов, осуществление крупных проектов. Приморье также известно как место для молодежи, комфортной жизни и карьерного роста.
Акцент на мастер-планы городов Приморья в этом году указывает на новый подход к региону. Цель — создание возможностей для людей найти себя в ключевых городах края и занять престижные рабочие места, которые появляются благодаря развитию экономики.
«Улицу Дальнего Востока» можно посетить 7 и 8 сентября с 10.00 до 19.00. Для посещения экспозиций необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет.
Напомним, что ВЭФ проводится ежегодно с целью развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какой будет программа ВЭФ в 2024 году.