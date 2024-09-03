Чудо инноваций: лифт будущего продемонстрировали на ВЭФ во Владивостоке — видео

Posted 3 сентября, 05:54
Published 3 сентября, 05:54
Modified 3 сентября, 07:16
Updated 3 сентября, 07:16
На Восточном экономическом форуме гости познакомились с инновационным лифтом отечественного производства. Кабина устройства напоминает космический корабль, а то, что творится внутри, мало кого оставит равнодушным.
Умная панель не только пожелает вам хорошего дня, но и напомнит о том, как вы прекрасно выглядите сегодня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что платформа электромобиля АТОМ продемонстрировала свои творения на ВЭФ во Владивостоке.