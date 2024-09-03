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Posted 3 сентября, 05:54

Published 3 сентября, 05:54

Modified 3 сентября, 07:16

Updated 3 сентября, 07:16

Инновационный лифт показали на ВЭФ в Приморье

Чудо инноваций: лифт будущего продемонстрировали на ВЭФ во Владивостоке — видео

3 сентября 2024, 05:54
Фото: vostokmedia.com

Инновационный лифт показали на ВЭФ в Приморье

Сюжет
Инновации
На Восточном экономическом форуме российские разработчики делятся своими творениями. Корреспондент «Восток-Медиа» воочию увидела «космический» лифт от отечественных производителей.

На Восточном экономическом форуме гости познакомились с инновационным лифтом отечественного производства. Кабина устройства напоминает космический корабль, а то, что творится внутри, мало кого оставит равнодушным.

Умная панель не только пожелает вам хорошего дня, но и напомнит о том, как вы прекрасно выглядите сегодня.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что платформа электромобиля АТОМ продемонстрировала свои творения на ВЭФ во Владивостоке.

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