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Posted 3 сентября, 04:39

Published 3 сентября, 04:39

Modified 3 сентября, 07:17

Updated 3 сентября, 07:17

Чем угощают прессу на ВЭФ в Приморье

«Очень ППшно»: чем кормят на ВЭФ-2024 во Владивостоке — фото

3 сентября 2024, 04:39
Фото: vostokmedia.com

Чем угощают прессу на ВЭФ в Приморье

Сюжет
ЗОЖ
Сегодня, 3 сентября, начался Восточный экономический форум в Приморском крае. «Восток-Медиа» рассказывает о происходящем с места события, в том числе о том, чем трапезничают на международном мероприятии.

Первый день Восточного экономического форума прошел насыщенно во Владивостоке. Участники мероприятия познакомились с интересными экспозициями в кампусах ДВФУ и получили положительные эмоции, прогуливаясь по «Улице Дальнего Востока».

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Как говорится, зрелище мы получили, но что же с хлебом? О том, как кормят на ВЭФ сотрудников СМИ — рассказала корреспондент «Восток-Медиа». Судя по фото, меню идеально подойдет для приверженцев ЗОЖ.

«В этом году питание у прессы очень ППшное: рыбные котлетки, цветная капуста, салат с кальмаром без майонеза», — отметила журналистка.
Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что динозавр привлек внимание гуляющих на «Улице Дальнего Востока» на Русском острове.

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