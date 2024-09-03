«Очень ППшно»: чем кормят на ВЭФ-2024 во Владивостоке — фото

Posted 3 сентября, 04:39
Published 3 сентября, 04:39
Modified 3 сентября, 07:17
Updated 3 сентября, 07:17
Первый день Восточного экономического форума прошел насыщенно во Владивостоке. Участники мероприятия познакомились с интересными экспозициями в кампусах ДВФУ и получили положительные эмоции, прогуливаясь по «Улице Дальнего Востока».
Как говорится, зрелище мы получили, но что же с хлебом? О том, как кормят на ВЭФ сотрудников СМИ — рассказала корреспондент «Восток-Медиа». Судя по фото, меню идеально подойдет для приверженцев ЗОЖ.
«В этом году питание у прессы очень ППшное: рыбные котлетки, цветная капуста, салат с кальмаром без майонеза», — отметила журналистка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что динозавр привлек внимание гуляющих на «Улице Дальнего Востока» на Русском острове.