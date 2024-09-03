Забавная конкуренция: чайки подрались за внимание гостей ВЭФ во Владивостоке — видео

На территории ВУЗа людей много, но местные обитатели борются за внимание гостей. В объектив камеры попала массовая драка чаек, которые, вероятно, хотели подарить положительные эмоции присутствующим. И им это удалось. Очевидцы не могли сдержать улыбок, наблюдая за ребятами в костюмах птиц.