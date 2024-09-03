Забавная конкуренция: чайки подрались за внимание гостей ВЭФ во Владивостоке — видео

Posted 3 сентября, 04:57
Published 3 сентября, 04:57
Modified 3 сентября, 07:16
Updated 3 сентября, 07:16
В Дальневосточном федеральном университете начался Восточный экономический форум. С раннего утра участники мероприятия отстояли очередь, чтобы попасть на масштабное событие в регионе.
На территории ВУЗа людей много, но местные обитатели борются за внимание гостей. В объектив камеры попала массовая драка чаек, которые, вероятно, хотели подарить положительные эмоции присутствующим. И им это удалось. Очевидцы не могли сдержать улыбок, наблюдая за ребятами в костюмах птиц.