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Posted 3 сентября, 04:57

Published 3 сентября, 04:57

Modified 3 сентября, 07:16

Updated 3 сентября, 07:16

Забавная конкуренция: чайки подрались за внимание гостей ВЭФ во Владивостоке — видео

Забавная конкуренция: чайки подрались за внимание гостей ВЭФ во Владивостоке — видео

3 сентября 2024, 04:57
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
ВЭФ-2024
Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум — стратегически важное событие для Приморья. Однако серьезное мероприятие не обошлось без забавных конфузов.

В Дальневосточном федеральном университете начался Восточный экономический форум. С раннего утра участники мероприятия отстояли очередь, чтобы попасть на масштабное событие в регионе.

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На территории ВУЗа людей много, но местные обитатели борются за внимание гостей. В объектив камеры попала массовая драка чаек, которые, вероятно, хотели подарить положительные эмоции присутствующим. И им это удалось. Очевидцы не могли сдержать улыбок, наблюдая за ребятами в костюмах птиц.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем кормят журналистов на ВЭФ-2024.

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