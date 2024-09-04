Дожди, грозы и сильный ветер вот-вот ударят по Приморью

5 сентября в Приморье погода будет зависеть от активного атмосферного фронта. Ночью на западе ожидается дождь, иногда сильный. Днем также прогнозируется дождь, местами сильный. В ряде районов возможны гроза и туман. Ветерюго-западный, умеренный до сильного, иногда порывы могут быть достаточно сильными. Температура воздуха ночью составит +14…+19°С, а днем +19…+24°C.