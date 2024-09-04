Дожди, грозы и сильный ветер вот-вот ударят по Приморью

Posted 4 сентября, 10:09
Published 4 сентября, 10:09
Modified 4 сентября, 10:11
Updated 4 сентября, 10:11
5 сентября в Приморье погода будет зависеть от активного атмосферного фронта. Ночью на западе ожидается дождь, иногда сильный. Днем также прогнозируется дождь, местами сильный. В ряде районов возможны гроза и туман. Ветерюго-западный, умеренный до сильного, иногда порывы могут быть достаточно сильными. Температура воздуха ночью составит +14…+19°С, а днем +19…+24°C.
Во Владивостоке ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидаются осадки, временами сильные. Местами возможны грозы, утром туманы. Ветер будет юго-восточным и южным, к концу дня изменит направление на северо-запад и усилится. Температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +20°C, днем от +21 до +23°С.
В Уссурийске также прогнозируется облачная погода, утром и в первой половине дня пройдут дожди. Ветер ночью будет южным сильным, во второй половине дня — юго-западным, умеренным до сильного. Температура воздуха ночью ожидается от +18 до +20°C, днем от +22 до +24°С.
Погода в Находке будет облачной, ночью в основном без осадков, днем ожидается дождь, иногда сильный. Ветер будет южным и юго-западным умеренным, к вечеру может усилиться. Температура воздуха ночью будет около +18…+20°C, днем же поднимется до +23…+25°C.
Температура воды в Амурском заливе составляет +22°C, в заливе Находка +19°C, а в заливе Посьета +23°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные грозовые дожди вернутся в Приморье.