Прощай идеальная погода: сильные грозовые дожди и ветер ударят по Приморью — когда?

Posted 4 сентября, 00:25
Published 4 сентября, 00:25
Modified 4 сентября, 00:28
Updated 4 сентября, 00:28
Атмосферные фронты приближаются к региону, но сегодня, 4 августа, осадки не достигнут территорий края, сообщили в «Примгидромете». Однако максимальный температурный фон понизится на 1 — 3 градуса.
В четверг, 5 сентября, дожди накроют большую часть региона. Во многих районах ожидаются сильные осадки. Непогода положительно повлияет на температуру воздуха. Ночью станет теплее, — 13 — 20 °С, днем столбики термометров поднимутся до 18 — 24 °С.
Сегодня в дальневосточной столице будет облачно и без осадков. Воздух прогреется до 21 — 24 °С.
Ближайшей ночью начнутся дожди. Утром прогнозируются сильные осадки и ветер. После обеда непогода сбавит обороты, а вечером вовсе утихнет. Но ветер задует с новой силой. Столбики термометров будут колебаться в пределах 19 — 23 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продолжает властвовать хорошая погода.