Перепугала рыбаков: игривая акула устроила жуткое представление в Приморье — видео

Posted 4 сентября, 07:11
Published 4 сентября, 07:11
Modified 4 сентября, 07:13
Updated 4 сентября, 07:13
Удивительный случай произошел в Находке на мысе Поворотный. Крупная хищница не только украла добычу у рыбаков, но и устроила представление на камеру. Вероятно, она решила так отблагодарить приморцев за улов, который предназначался для них.
Сначала любители удочек не поверили своим глазам, предположив, что из воды выскочил тунец. Однако, когда зубатая обитательница морей продемонстрировала тройной «пируэт» в воздухе, они поняли, что перед ними самая что ни на есть акула.