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Posted 4 сентября, 07:11

Published 4 сентября, 07:11

Modified 4 сентября, 07:13

Updated 4 сентября, 07:13

Огромная хищница заигрывала с рыбаками в Приморском крае

Перепугала рыбаков: игривая акула устроила жуткое представление в Приморье — видео

4 сентября 2024, 07:11
Фото: 1MI

Огромная хищница заигрывала с рыбаками в Приморском крае

Сюжет
Море
Морская охота не задалась в Находке. Жителей Приморского края ошарашила встреча с морской обитательницей, которая оставила их без улова.

Удивительный случай произошел в Находке на мысе Поворотный. Крупная хищница не только украла добычу у рыбаков, но и устроила представление на камеру. Вероятно, она решила так отблагодарить приморцев за улов, который предназначался для них.

Сначала любители удочек не поверили своим глазам, предположив, что из воды выскочил тунец. Однако, когда зубатая обитательница морей продемонстрировала тройной «пируэт» в воздухе, они поняли, что перед ними самая что ни на есть акула.

Видео: livadia_news.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычное существо нашли на шаморовском пляже.

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