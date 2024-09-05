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Posted 5 сентября, 00:24

Published 5 сентября, 00:24

Modified 5 сентября, 00:26

Updated 5 сентября, 00:26

Осадки и сильный ветер сменятся солнцем и повышением температуры в Приморье

Дожди, похолодание и 27°C тепла: чем удивит погода в Приморском крае?

5 сентября 2024, 00:24
Фото: vostokmedia.com

Осадки и сильный ветер сменятся солнцем и повышением температуры в Приморье

Сюжет
Погода
Синоптическая обстановка в Приморском крае ожидается весьма нестабильная. Будет то холодно, то мокро, а затем очень тепло.

Погода в Приморье

Сегодня, 5 сентября, дожди пройдут почти во всех уголках региона, сообщает «Примгидромет». Только ближайшей ночью фронты покинут край и уйдут в сторону Сахалина. После осадков в Приморье вторгнется гребень континентального антициклона, температура воздуха понизится на 1 — 5 градусов.

Завтра, 6 сентября, ожидается малооблачность, столбики термометров будут колебаться от 23 до 27 °C.

Погода во Владивостоке

Сегодня в дальневосточной столице временами льет дождь и дует свежий юго-восточный ветер. После обеда он сменит направление на северо-западное и усилится. Осадки покинут город к концу дня. Станет прохладнее.

Ночью температура воздуха составит 13 — 16 °C, а 6 сентября будет солнечно и термометры покажут 22 — 26 °C.

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