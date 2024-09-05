Дожди, похолодание и 27°C тепла: чем удивит погода в Приморском крае?

Сегодня, 5 сентября, дожди пройдут почти во всех уголках региона, сообщает «Примгидромет». Только ближайшей ночью фронты покинут край и уйдут в сторону Сахалина. После осадков в Приморье вторгнется гребень континентального антициклона, температура воздуха понизится на 1 — 5 градусов.