Реализация нацпроекта продолжается: километры дорог отремонтируют во Владивостоке

В 2025 году с 15 апреля до 15 сентября строители будут трудиться на основной дороге, которая проходит по Жигура и Стрелочной, участок от Жигура до Деревенской. Всего рабочие обновят более 2,2 километра дорожного полотна. К слову, гарантия на выполненную работу составит пять лет.