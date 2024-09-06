Реализация нацпроекта продолжается: километры дорог отремонтируют во Владивостоке

Posted 6 сентября, 03:00
Published 6 сентября, 03:00
Modified 6 сентября, 03:48
Updated 6 сентября, 03:48
Найдена компания-подрядчик для проведения капитального дорожного ремонта в дальневосточной столице по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в следующем году, сообщает пресс-служба мэрии. Организация отремонтирует улицы Жигура и Стрелочная.
«В национальный проект мы включаем самые важные и значимые участки, где требуется проведения широкого комплекса работ. В этом году пошли по пути объединения нескольких рядом расположенных улиц. Так, в Первомайском районе делаем дорогу, проходящую по улицам Героев Хасана, Никифорова и Сафонова, а во Фрунзенском — Комсомольскую, Иманскую и Авроровскую. В следующем году масштабным ремонтом охватим ещё одну большую и значимую дорогу», — отметил заместитель главы Владивостока — начальник управления дорог Дмитрий Долгий.
В 2025 году с 15 апреля до 15 сентября строители будут трудиться на основной дороге, которая проходит по Жигура и Стрелочной, участок от Жигура до Деревенской. Всего рабочие обновят более 2,2 километра дорожного полотна. К слову, гарантия на выполненную работу составит пять лет.
Подрядчики отремонтируют не только проезжую часть, но и ливневки. Также компания обновит тротуары, обустроит остановки, преобразит лестницы и другие объекты улично-дорожной сети.