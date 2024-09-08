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Posted 8 сентября, 03:04

Published 8 сентября, 03:04

Modified 8 сентября, 03:06

Updated 8 сентября, 03:06

Приморцы спешат увидеть невероятную выставку во Владивостоке

На мосту жуткая пробка: все ринулись в уникальное место отдыха во Владивостоке —видео

8 сентября 2024, 03:04
Фото: vostokmedia.com

Приморцы спешат увидеть невероятную выставку во Владивостоке

Сюжет
Выставка
На Русском мосту образовался серьезный затор. Вероятно, некоторые жители Владивостока едут на пляж, а кто-то торопится на выставку «Улица Дальнего Востока».

Наверняка у многих жителей дальневосточной столицы воскресный день выдался нервным. Ведь некоторые горожане встали в пробку на Русском мосту. Очевидцы предполагают, что большинство из «заложников» столпотворения едут на «Улицу Дальнего Востока», которая сейчас открыта для всех желающих. Не исключено, что кто-то отправился понежиться на солнце к морю.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромный затор из слушателей концерта собрался на пешеходной улице во Владивостоке. Пройти там просто невозможно.

Пробка стоит даже на пешеходной улице во Владивостоке
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