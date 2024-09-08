На мосту жуткая пробка: все ринулись в уникальное место отдыха во Владивостоке —видео

Наверняка у многих жителей дальневосточной столицы воскресный день выдался нервным. Ведь некоторые горожане встали в пробку на Русском мосту. Очевидцы предполагают, что большинство из «заложников» столпотворения едут на «Улицу Дальнего Востока», которая сейчас открыта для всех желающих. Не исключено, что кто-то отправился понежиться на солнце к морю.