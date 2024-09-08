На мосту жуткая пробка: все ринулись в уникальное место отдыха во Владивостоке —видео

Posted 8 сентября, 03:04
Published 8 сентября, 03:04
Modified 8 сентября, 03:06
Updated 8 сентября, 03:06
Наверняка у многих жителей дальневосточной столицы воскресный день выдался нервным. Ведь некоторые горожане встали в пробку на Русском мосту. Очевидцы предполагают, что большинство из «заложников» столпотворения едут на «Улицу Дальнего Востока», которая сейчас открыта для всех желающих. Не исключено, что кто-то отправился понежиться на солнце к морю.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромный затор из слушателей концерта собрался на пешеходной улице во Владивостоке. Пройти там просто невозможно.