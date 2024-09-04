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Posted 4 сентября, 06:31

Published 4 сентября, 06:31

Modified 4 сентября, 06:33

Updated 4 сентября, 06:33

Уникальный фолк-рок концерт прошел на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Уникальный фолк-рок концерт прошел на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

4 сентября 2024, 06:31
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Восточный экономический форум
Творческий коллектив, который приехал на форум во Владивостоке в составе делегации Республики Бурятия, дал невероятный фолк-рок концерт на площадке ВЭФ.

Уникальный концерт фолк-рок музыки прошел на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ. Музыканты выступили перед публикой и поразили всех своим талантом и профессионализмом. На площадке павильона Бурятии собралось немало зрителей.

Группа иисполнила композиции, вдохновленные традиционной бурятской народной музыкой и современным роком. Концерт оказался таким проникновенным, что слушатели просто не могли оторвать взгляд от сцены.

Видео: vostokmedia.com.

Это шоу стало настоящим подарком для поклонников фолк-рока. Гости форума однозначно запомнят яркий концерт.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «Улице Дальнего Востока» один из павильонов украшает скульптура известного художника Даши Намдакова.

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