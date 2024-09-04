Уникальный фолк-рок концерт прошел на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Уникальный концерт фолк-рок музыки прошел на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ. Музыканты выступили перед публикой и поразили всех своим талантом и профессионализмом. На площадке павильона Бурятии собралось немало зрителей.