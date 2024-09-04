Уникальный фолк-рок концерт прошел на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ-2024

Posted 4 сентября, 06:31
Published 4 сентября, 06:31
Modified 4 сентября, 06:33
Updated 4 сентября, 06:33
Уникальный концерт фолк-рок музыки прошел на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ. Музыканты выступили перед публикой и поразили всех своим талантом и профессионализмом. На площадке павильона Бурятии собралось немало зрителей.
Группа иисполнила композиции, вдохновленные традиционной бурятской народной музыкой и современным роком. Концерт оказался таким проникновенным, что слушатели просто не могли оторвать взгляд от сцены.
Это шоу стало настоящим подарком для поклонников фолк-рока. Гости форума однозначно запомнят яркий концерт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на «Улице Дальнего Востока» один из павильонов украшает скульптура известного художника Даши Намдакова.