Более 300 человек не смогли вылететь в Москву из Владивостока — что происходит?

Posted 9 сентября, 05:41
Published 9 сентября, 05:41
Modified 9 сентября, 05:43
Updated 9 сентября, 05:43
Очевидцы рассказывают, что на месте ситуация напряженная: сотни человек не смогли вылететь из Владивостока. В новых медиа сообщили, что из-за отмены рейса в аэропорту застряли более шестисот человек, а обслуживает их только один сотрудник «Аэрофлота».
В авиакомпании опровергли эту информацию: на один рейс не могли быть зарегистрированы 650 человек, на самом деле вылета ждут более трехсот пассажиров.
Сотрудники «Аэрофлота» рассказали корреспонденту «Восток-Медиа», что 80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами. Часть пассажиров будет отправлена еще двумя ближайшими рейсами.
Также в расписании «Аэрофлота» на 9 сентября запланировано 7 рейсов из Владивостока в Москву. Остальные вылетят на резервном воздушном судне, которое прибудет во Владивосток из Москвы.
На время ожидания вылета пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Людей разместили в отеле, им предоставили напитки и питание.
Также в авиакомпании сообщили, что в качестве компенсации за задержку рейса пассажирам начислят мили «Аэрофлот Бонус».
Когда все пассажиры отмененного рейса смогут вылететь в Москву, уточняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из Владивостока запустили прямые рейсы на Хайнань.