Более 300 человек не смогли вылететь в Москву из Владивостока — что происходит?

Очевидцы рассказывают, что на месте ситуация напряженная: сотни человек не смогли вылететь из Владивостока. В новых медиа сообщили, что из-за отмены рейса в аэропорту застряли более шестисот человек, а обслуживает их только один сотрудник «Аэрофлота».