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Posted 9 сентября, 05:41

Published 9 сентября, 05:41

Modified 9 сентября, 05:43

Updated 9 сентября, 05:43

Сотни пассажиров не могут вылететь в Москву из Владивостока из-за отмены рейса

Более 300 человек не смогли вылететь в Москву из Владивостока — что происходит?

9 сентября 2024, 05:41
Фото: 1MI

Сотни пассажиров не могут вылететь в Москву из Владивостока из-за отмены рейса

Сюжет
Аэрофлот
Более 300 пассажиров застряли в аэропорту Владивостока из-за отмены рейса авиакомпании «Аэрофлот» в Москву. По словам очевидцев, ситуация напряженная. Представитель авиакомпании рассказал, что происходит в аэропорту Владивостока.

Очевидцы рассказывают, что на месте ситуация напряженная: сотни человек не смогли вылететь из Владивостока. В новых медиа сообщили, что из-за отмены рейса в аэропорту застряли более шестисот человек, а обслуживает их только один сотрудник «Аэрофлота».

В авиакомпании опровергли эту информацию: на один рейс не могли быть зарегистрированы 650 человек, на самом деле вылета ждут более трехсот пассажиров.

Сотрудники «Аэрофлота» рассказали корреспонденту «Восток-Медиа», что 80 из 380 пассажиров уже вылетели другими рейсами. Часть пассажиров будет отправлена еще двумя ближайшими рейсами.

Также в расписании «Аэрофлота» на 9 сентября запланировано 7 рейсов из Владивостока в Москву. Остальные вылетят на резервном воздушном судне, которое прибудет во Владивосток из Москвы.

На время ожидания вылета пассажиров обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании. Людей разместили в отеле, им предоставили напитки и питание.

Также в авиакомпании сообщили, что в качестве компенсации за задержку рейса пассажирам начислят мили «Аэрофлот Бонус».

Когда все пассажиры отмененного рейса смогут вылететь в Москву, уточняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из Владивостока запустили прямые рейсы на Хайнань.

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