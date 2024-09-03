6 часов до тропиков: открылись прямые рейсы из Владивостока на китайский остров

Posted 3 сентября, 00:08
Published 3 сентября, 00:08
Modified 3 сентября, 00:10
Updated 3 сентября, 00:10
Из дальневосточной столицы открылись прямые рейсы на Хайнань, сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток. 2 сентября выполнен первый долгожданный рейс «Владивосток-Санья».
Авиалайнеры будут вылетать из Приморья по понедельникам, средам и пятницам в 20:00. Возвращаться самолеты будут в 10:10. Пассажирам предстоит лететь шесть часов на комфортабельных Boeing-737-800.
Важно отметить, что Санья — это уже седьмое направление из краевой столицы в Китай. Двусторонний туризм активно развивается. Граждане КНР тоже с удовольствием знакомятся с российской культурой.