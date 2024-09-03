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Posted 3 сентября, 00:08

Published 3 сентября, 00:08

Modified 3 сентября, 00:10

Updated 3 сентября, 00:10

«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Приморья на Хайнань

6 часов до тропиков: открылись прямые рейсы из Владивостока на китайский остров

3 сентября 2024, 00:08
Фото: vostokmedia.com

«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы из Приморья на Хайнань

Сюжет
Туризм
Жители Приморского края дождались, — прямые рейсы на комфортабельных авиалайнерах доставляют прямиком в рай, — на южный остров Китая.

Из дальневосточной столицы открылись прямые рейсы на Хайнань, сообщает пресс-служба аэропорта Владивосток. 2 сентября выполнен первый долгожданный рейс «Владивосток-Санья».

Авиалайнеры будут вылетать из Приморья по понедельникам, средам и пятницам в 20:00. Возвращаться самолеты будут в 10:10. Пассажирам предстоит лететь шесть часов на комфортабельных Boeing-737-800.

Важно отметить, что Санья — это уже седьмое направление из краевой столицы в Китай. Двусторонний туризм активно развивается. Граждане КНР тоже с удовольствием знакомятся с российской культурой.

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